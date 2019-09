Alexis Sánchez sobre los conflictos en la Roja: 'No soy mediador de nadie'

Alexis Sánchez habló en la previa del duelo entre Chile y Argentina sobre cómo han sido estos días del nuevo proceso que vive la "Roja".

El atacante aseguró que ser parte de este nuevo proceso es un orgullo. "Llevo 13 años y es un orgullo portar este escudo. He construido muchas cosas con Chile. Hemos ido a un Mundial. Hemos dejado un nombre, sido campeones de América. Meter tantas cosas malas nos perjudica a nosotros y a un país".

Sobre el retorno de Claudio Bravo a la "Roja", Alexis aseguró que la conversación con el resto de sus compañeros se dará con el tiempo. "Claudio no venía hace dos años y el mismo lo dijo. Nos juntaremos cuando estén todos y lo hablaremos como grupo y familia. Todos nos equivocamos, nadie es perfecto".

Pensando en dicha reunión entre compañeros, Sánchez señaló que espera todos puedan dialogar de la mejor manera. "No soy mediador de nadie, vengo a aportar. Están grandes y maduros para andar mandando mensajes. Hablaremos y se acaba el tema. Ya está. Nunca se habla de los jugadores que vienen atrás. Me pone contento que te vean como ejemplo".

Tras su llegada al Inter, el exBarcelona aseguró que es un cambio positivo, considerando que en Inglaterra no estaba en su mejor momento. "En Inter estoy muy contento, el grupo es espectacular, con el enterrador habíamos hablado antes. Es un nuevo paso para mi carrera en un fútbol que ya conozco. Estoy muy feliz, siempre trato de sonreír. Jugando al fútbol soy feliz. El United se estaba recién armando, pasaron problemas de lesiones y creo que están en proceso de crecer. Me hizo bien el cambio de irme al Inter. De lo poco que jugamos con Lukaku lo hicimos bien. Siempre jugaba 60 minutos, cuando era titular no perdí ningún partido".

Por la capitanía de la selección, Sánchez aseguró que aún no se ha hablado nada con Reinaldo Rueda. “No lo hemos hablado, pero el que la porte, bienvenido sea. Es para aportar para Chile".