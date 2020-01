Alexis Sánchez tendrá una nueva oportunidad de titular en el Inter de Milán por el duelo de la Copa Italia ante la Fiorentina.

El chileno solo ha sumado minutos en los segundos tiempos durante las segundas etapas, sin embargo nuevamente será considerado desde el arranque en esta competencia.

En tanto, Erick Pulgar también jugará desde el primer minuto por la Fiorentina en el duelo que medirá chilenos en el "viejo continente".

Revisa aquí las formaciones de ambos equipos.

📢 | TEAM NEWS



The 1⃣1⃣ starters selected by Antonio Conte for #InterFiorentina! 👇#CoppaItalia ⚫️🔵 #FORZAINTER pic.twitter.com/1jFYoYq1OU