Alexis Sánchez es elegido jugador de la década por hinchas del Arsenal

En un ejercicio donde los fanáticos del fútbol eligen a su jugador, partido y gol de la década, aparte de la mayor decepción, memoria y el traspaso más subestimado, la hinchada del Arsenal eligió varias veces al tocopillano como su mejor jugador de la década.

Alexis vistió la camiseta del Arsenal entre las temporadas del año 2014 y 2018, anotó 80 goles en 166 encuentros y fue clave para que los gunners se hicieran con dos FA Cup y tres Community Shield. Luego fue transferido a uno de los máximos rivales de los gunners, el Manchester United, donde vivió una de sus peores temporadas como futbolista.

La idea de la encuesta es concentrarse en tu equipo favorito para contestarla y es ahí donde Sánchez es nombrado varias veces por la fanaticada inglesa.

En la actualidad, Sánchez aún continúa recuperándose de la lesión que lo dejó sin jugar de esta temporada, esta se produjo en el amistoso entre Chile y Colombia, todo esto cuando el Inter de Milán empieza a hacerle ojos a Arturo Vidal. ¿Podremos ver a Vidal y Sánchez jugando en el equipo de Antonio Conte?

•Player of the decade. Alexis Sanchez

•Game of the decade. 2-1 v Barca

•Goal of the decade Wilshere v Norwich

•Biggest disappointment of the decade. Unai Emery

•Best memory of the decade. FA Cup 2014

•Most underrated signing of the decade. Monreal — GunnerPole (@GunnerPole) December 4, 2019

Alexis Sanchez

4-2 vs Spurs

Giroud’s Scorpion

Missing out on Top 4 last season

Ending the trophy drought

Bernd Leno — iliyas (@iliyyyas) December 3, 2019

•Player of the decade- Alexis Sanchez

•Game of the decade- Arsenal vs Reading 7-5

•Goal of the decade- Wilshere vs Norwich

•Biggest disappointment of the decade- Jack Wilshere

•Best memory of the decade- First FA Cup

•Most underrated signing of the decade- Giroud — Callum (@MyNamesCallum) December 3, 2019

Sanchez and ozil

Vs Barca which we won 2-1

Giroud Scorpion kick and sanchez volley vs city

Selling Jack wilshere

Wenger's farewell and fa cup 2017

Koscielny — Aditya Kumar (@India_gooner) December 4, 2019

Alexis

Barcelona 2-1

Giroud Scorpion

2015/16 season

Ending the drought

Cazorla — TPG (@MaxS1886) December 3, 2019

Alexis.

Arsenal 5-Spurs 2-March 2012.

Aaron Ramsey vs Galatasaray.

Baku.

Per Mertersacker. — Kinya-Y (@MrMk_Kinyanjui) December 3, 2019

•Player of the decade: Alexis

•Game of the decade:FA Cup 2014

•Goal of the decade: Ramsey vs galatasaray

•Biggest disappointment of the decade: Emery era

•Best memory of the decade: Arsenal vs Spurs 4-2

•Most underrated signing of the decade: Monreal/Leno — ArsenalUltraFan (@ArsenalUltra) December 3, 2019