Alexis Sánchez fue escogido por la Premier League como uno de los mejores jugadores de la década.

El atacante que tuvo un brillante paso por el Arsenal durante tres temporadas recibió constantemente elogios por parte de la prensa inglesa.

Ahora, el atacante aparece un listado de delanteros que cumplieron grandes actuaciones en el fútbol inglés.

Allí, los fanáticos pueden escoger la mejor oncena de la Premier League, donde el chileno es una de las alternativas para la ofensiva.

Need a helping hand to pick your team? 🤔



Here’s a few players you might want to consider... 👇 pic.twitter.com/2BQUe6MDC8