Alexis asiste a actividad con niños en Manchester a la espera de concretar su fichaje en Inter

Aún no es posible aclarar la incógnita del futuro club de Alexis Sánchez, sobretodo porque ningún club, ni el Manchester United ni el Inter de Milán, se han pronunciado al respecto.

Lo concreto es que Alexis sigue en el Manchester y durante la reciente jornada asistió a la fundación que financia el club y tuvo un momento de relajación y entretención con los niños que pertenecen a ella.

Así lo dejó en claro en su cuenta de Instagram donde publicó varias fotos disfrutando con los niños indicando que "el presente y el futuro del mundo, the present and the future of the world".

Alexis Sánchez sigue entrenando con el United, y el DT Ole Gunnar Solskjaer volvió a referirse al chileno señalando que "existen aún conversaciones con algunos clubes, pero Alexis jugó un partido con nosotros y lo hizo bien. Lo veo trabajando muy duro y veremos en septiembre qué es lo que pasa", concluyó.

El futuro club de Alexis seguirá siendo una incognita que podrá ser aclarada durante los próximos días, ya que el plazo final es el próximo 2 de septiembre.