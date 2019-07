Alex Morgan hizo historia en el Mundial Femenino: Es la primera en marcar un gol en su cumpleaños

Este martes, el Mundial Femenino conoció a su primera finalista de la Copa del Mundo que se celebra en Francia: Estados Unidos derrotó por 2-1 Inglaterra, e inscribió su nombre en el partido definitivo, donde buscará obtener el bicampeonato del torneo y el cuarto de su historia.

En ello, la delantera y capitana de las norteamericanas, Alex Morgan, hizo historia en la categoría al ser la primera jugadora en marcar un gol en un mundial en el día de su cumpleaños. La ariete del Orlando Pride de Estados Unidos, anotó el 2-1 en el minuto 31'.

Este martes dos de junio, Morgan se encuentra celebrando sus 30 años y uno de sus mejores regalos le llegó marcando el segundo tanto de su equipo, con el que además dejaron en el camino a Inglaterra y esperando en el partido definitivo a la ganadora de la llave entre Holanda y Suecia.

Con el tanto, además alcanzó a Ellen White de Inglaterra en la cima de la tabla de goleadoras del torneo, ambas con seis tantos.

31' - GOAL!@alexmorgan13 gets on the board and gives the #USA the lead!



