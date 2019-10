Alejandro Tabilo se tiene confianza: 'No creo que esté tan lejos de Garin o Jarry'

El tremendo año que está teniendo el chileno Alejandro Tabilo (225°) lo ha hecho elevar bastante su confianza, considerando que empezó este 2019 sin ranking y ya se encuentra muy cerca de meterse entre los mejores 200 tenistas del mundo.

Al respecto, comenzó diciendo en conversación con Aton Chile que "no creo que esté tan, tan lejos de Garin y Jarry. Es sólo jugar más torneos en categoría ATP, es cosa de confianza, de soltarme y tener oportunidades de jugar ese tipo de torneos, sumar experiencia. No me veo muy lejos".

Consultado sobre qué fue lo que lo hizo elevar su nivel, manifestó: "Lo que hizo el cambio fue cuando me fui a vivir a Chile y entrenar con Guillermo Gómez en la Academia de Alto Tenis. Me ayudó mucho en despegar y agarrar la confianza de vuelta, porque ya sabiendo que puedo estar en esta etapa, se hace mas fácil ir a jugar los partidos con la misma intensidad que se necesita contra todos los rivales".

Finalmente, Tabilo se refirió a las metas que tiene para lo que resta de año. "A principio del año quería terminar top 250. Entonces, el ya haber hecho eso, el top 200 sería un muy buen paso para mi carrera. Estaría feliz de llegar a esa etapa antes de terminar el año. El otro objetivo es disputar la qualy del Abierto de Australia. Lo bueno es que con el ranking que estoy ahora nos da muy buenas opciones para crear un calendario con el equipo", cerró.