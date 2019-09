Alegan que algunos votos fueron modificados para favorecer a Messi en los premios The Best

Con una polémica premiación Lionel Messi se quedó con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo con 46 votos sobre Virgil Van Dijk que consiguió 38 votos y de Cristiano Ronaldo con 36.

Pero ahora, una nueva polémica se suma a la premiación y es que el capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, publicó en su Twitter oficial que él no votó en los premios y que cualquier información sobre su voto es completamente falso.

A este se suma Zdravko Lgarisic, entrenador de la selección de Sudán, quien aseguró que votó por Mohamed Salah, pero que en la papeleta su voto corrió para el Argentino.

Still talking the #TheBest #FIFAFootballAwards, Sudan’s 🇸🇩 coach Zdravko Lugarisic says he voted @MoSalah 🇪🇬 1st but it was instead given to #Messi 🇦🇷 in what Fifa revealed via @tarektal3at! pic.twitter.com/YSqsJxCfT0