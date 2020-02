Alcalde de La Florida pide que duelo entre Audax Italiano y Colo Colo se juegue en otro estadio

Uno de los duelos que destaca en la Fecha 3 del fútbol chileno es Audax Italiano ante Colo Colo, que está programado para este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por lo sucedido el fin de semana pasado, con los problemas de seguridad, hay alta preocupación por lo que pueda ocurrir en ese partido. Es por esto, que la Municipalidad de La Florida envió una carta para pedir que el duelo se realice en otro lugar.

En la misiva se explica que el recinto donde está programado el partido no cumple con los requisitos para recibir el duelo. "Resulta evidente que el Estadio Bicentenario, ubicado en medio de un barrio residencial, no cumple con las condiciones para albergar el partido de Audax Italiano frente a Colo Colo".

Además, se hace un llamado para buscar otro estadio y no jugar en La Florida."Hacemos un llamado a la dirigencia de Audax Italiano S.A, actual ocupante del recinto, y a la ANFP a actuar con sentido común y prudencia y buscar otra locación para este partido, que dé garantías de seguridad a jugadores, hinchas y vecinos", sentenció.

El alcalde Rodolfo Carter en conversación con ADN confesó que no descartan alguna alternativa judicial. "Si la ANFP, Audax y Colo Colo quieren hacer este partido, a pesar que la barra les ha dicho que lo va a impedir, que busquen otro lugar, no queremos que el fútbol termine más manchado con incidentes en un lugar tan inseguro y nuestros vecinos no merecen pagar los platos rotos de una situación que se salió de control. Hoy las barras ingresan a la canchas de fútbol, amenazan a los futbolistas. No descartamos ninguna alternativa judicial", sentenció.