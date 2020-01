Abogado de Nicolás Jarry: 'Hay atletas que se contaminaron incluso con un beso'

El abogado estadounidense, Paul Greene, es conocido en el mundo por ser un experto en temas de contaminación en deportistas, tal como le ocurrió a Nicolás Jarry, quien fue notificado que dio doping positivo durante la pasada Copa Davis y quedó impedido de participar en el circuito.

El chileno arriesga una pena de cuatro años como sanción, aunque esto podría bajar considerablemente si se demuestran de dónde venían las sustancias, tal como lo comentó el letrado en conversación con Las Últimas Noticias.

"He estado haciendo esto durante 10 años, así que he visto cientos de casos de contaminación. Si Nico puede demostrar que las sustancias no estaban en la etiqueta del producto, que se contaminó en la fabricación, que es donde típicamente ocurre, su sanción será reducida. Muchas veces estos productos se fabrican en las instalaciones de un tercero que tiene estas drogas o usan ingredientes que no son puros. No hay mayor regulación hoy. Cientos de atletas son víctimas de esto todos los años y es realmente triste", comenzó diciendo.

Consultado sobre si ayuda que Nicolás llevara dos años tomando las mismas vitaminas, sostuvo: "Sí, porque muestra un patrón. Es uno de los factores que puede ayudar porque ha estado limpio durante un periodo. También es muy útil que sus niveles fueran tan bajos".

¿Qué tan bajo? "Es tan bajo lo de Nico que ni siquiera se detectaba hace cinco años en ningún laboratorio del mundo. Es una billonésima parte de un gramo, es tan bajo que no puede proporcionar ninguna ayuda al rendimiento. Cuando comencé a trabajar estos temas, lo más bajo que detectaba cualquier laboratorio era nanogramo (1/1.000.000.000). Ahora es picogramo (0,000000000001 gramo), que es mucho más pequeño. Es increíble, difícil de explicar", se explayó el abogado.

Respecto a lo que está permitido tomar para un deportista, el defensor del criollo aclaró que "el deportista puede tomar cualquier cosa, con recomendación o no, pero si da positivo es su estricta responsabilidad, no importa cuáles fueron las circunstancias. Yo representé a Luciano Tacchi, que dio positivo por cocaína por sólo estar en una casa, no era su culpa. Durante el año, tengo casos de personas que dieron positivo por agua contaminada, carne contaminada. Hay atletas que se contaminaron incluso con un beso".

Finalmente, Greene se refirió al castigo que podría recibir Jarry: "Sería realista pensar en un castigo de cinco meses si comos capaces de establecer de dónde provienen las sustancias. Comienza en cuatro años, pero se puede reducir a algo mucho más bajo".