A inicios y mediados de noviembre se disputarán las semifinales de Copa Chile

Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española y Colo Colo ya conocen las fechas en que se enfrentarán por las semifinales de Copa Chile 2019. A falta de confirmación por parte de la ANFP, los duelos de ida serán el 6 y 7 de noviembre.

Colo Colo recibirá a Universidad Católica en el Estadio Monumental el 7 de noviembre, mientras que para el día 6 será programado para la ida entre la Universidad de Chile y la Unión Española luego de que ambos clubes llegaran a un acuerdo para invertir la localía.

Esto obedece a que los azules no podrían utilizar el Estadio Nacional el día 24 pues será utilizado por la Teletón. Por ello es que desde Independencia cedieron a la posibilidad de cerrar la llave en Santa Laura, pese a que la programación no estaba contemplada de esa forma. De todas maneras, el recinto deportivo de la comuna de Ñuñoa no está oficializado por los azules para recibir a los hispanos, por lo que trasladar el partido a Concepción es otra opción.

Finalmente, para el día 24 quedarían programadas las vueltas: En San Carlos de Apoquindo, la UC hará de local ante Colo Colo, mientras que Unión Española recibirá en Santa Laura a la U el mismo día.