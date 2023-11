Shannen Doherty, actriz de “Charmed”, revela que su cáncer se ramificó en sus huesos

Shannen Doherty compartió una triste actualización sobre su salud en una reciente entrevista. La actriz, de 52 años, quien reveló en junio que su cáncer de mama se había extendido al cerebro, informó que ahora la enfermedad ha llegado a sus huesos.

En entrevista con la revista People, la reconocida intérprete de Charmed y Beverly Hills, 90210 expresó: “No me quiero morir“. A pesar de enfrentar esta dura realidad, Shannen Doherty está decidida a seguir luchando contra el cáncer que le fue diagnosticado por primera vez en 2015.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de tener esperanza en cambiar las cosas para mejor. No estoy… No estoy lista“, compartió Shannen con la revista People.

Doherty se sometió a una mastectomía y quimioterapia después de su diagnóstico inicial. Aunque el cáncer remitió temporalmente dos años después, regresó en 2019 y se reveló que había alcanzado la etapa 4 en 2020.

Su reflexión a propósito de su enfermedad

Durante la conversación con People, la actriz reflexionó sobre el impacto del diagnóstico en su perspectiva de la vida, diciendo: “Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer?’ Y después ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro?’ Eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida”.

Shannen Doherty también anunció que el 6 de diciembre lanzará su podcast, Let’s Be Clear with Shannen Doherty, en iHeartRadio. En este espacio, hablará sobre su carrera, relaciones pasadas y las diversas etapas de su enfermedad.

Además, compartió su deseo de desafiar las percepciones sobre las personas con cáncer y demostrar que aún pueden trabajar y abrazar la vida. “La gente asume que esto implica que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar… Te ponen a pastar muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos. Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante“, concluyó Shannen Doherty.