“De alguna manera, se estaba despidiendo de este mundo”: los detalles de los últimos días de Julio Anderson, fallecido exbajista de Los Jaivas

Este sábado 25 de noviembre, a los 74 años ,falleció el médico y exbajista de Los Jaivas, Julio Anderson. Su deceso fue confirmado por otro exintegrante de la histórica banda nacional, Freddy Anrique Venegas, quien en diálogo con ADN.cl contó que habló con la ahora viuda del músico.

El nombre del artista es uno ampliamente recordado por los seguidores de Los Jaivas debido a que, tras su ingreso en 1974, durante la estancia en Argentina de la agrupación musical, participó en la gira y en la grabación del disco homónimo Los Jaivas o El Indio, lanzado en 1975. De hecho, su distinto uso del bajo quedó plasmado en canciones emblemáticas como Pregón para iluminarse y La Conquistada.

Las últimas conversaciones que tuvo Julio con su predecesor

Uno de los antecesores de Julio Anderson en Los Jaivas, fue Freddy Anrique Venegas, quien en entrevista con ADN.cl, entregó detalles sobre cómo fueron los últimos días del difunto médico y bajista. Y es que, a tan solo dos semanas de fallecer, Anderson mantuvo conversaciones con Anrique acerca de sus respectivos pasos en la banda y su vida personal.

Acerca de cómo retomaron el contacto, Freddy Anrique contó que “hace como 10 días marcó un número y no sabía a quién había marcado y el resultado era que yo. Y jugamos un poco a adivinar quién era. Se demoró mucho. E incluso nos comunicamos en inglés y me preguntaba si yo era del Mackay, porque hablaba muy bien británico. Y bueno, ahí estuvimos riéndonos unas buenas dos horas hasta que yo le conté quién era y todo, y no lo podía creer”.

“Entonces de ahí para adelante nos quedamos llamando todos los días y hablamos horas. Me contaba de sus pesares de enfermedad. O sea, que había tenido una operación a la cadera y estaba postrado en cama, le costaba mucho caminar y todo eso. Pero el resto del cuerpo al parecer estaba bastante bien. O sea, no era como que hubiera estado en una situación de gravedad”, añadió.

Comentaron su experiencia en Los Jaivas

Más adelante, ambos músicos hablaron sobre su paso en Los Jaivas. “Con teléfono nuevo entonces aprovechamos de retomar y conversamos mucho. En la experiencia nuestra que tuvimos en común antes del Golpe (de Estado) y después del Golpe. Él resultó ser el bajista que me reemplazó a mí en el bajo de Los Jaivas, estando yo viviendo en Zárate. O sea viviendo en Buenos Aires, pero tocaba con Los Jaivas en Zárate. Y cuando vinieron a Chile Los Jaivas en ese entre medio, Julio me reemplazó a mí en el bajo“, expuso Freddy Anrique.

“Y ahí compartimos la experiencia, cómo había resultado eso, de que yo había salido de Los Jaivas y me contaba cómo había salido él. Eran bien similares las situaciones de las cuales no puedo hablar todavía. Pero teníamos ganas de hacerla pública porque no fue una cosa muy agradable“, complementó.

Freddy cree que Julio se estaba despidiendo

Posteriormente, Freddy Anrique planteó su teoría acerca de sus últimas conversaciones con Julio Anderson. “El acercamiento que tuvimos con Julio en estos últimos 10 días o más, dos semanas puede haber sido, fue extraño porque hacía mucho tiempo que no teníamos contacto. Y de repente fue que surgió un llamado telefónico y de ahí se derivaron otros llamados telefónicos a diario. Y bueno, fue una manera, yo creo y siento, de que él se estaba despidiendo“, afirmó.

“Porque era extraño que de repente nos encontráramos y compartiéramos tanto, porque fueron varias horas de teléfono. Como que sin querer queriendo se estaba despidiendo. Incluso salió, ayer mismo salió de su casa, fue a visitar a su hermana o hermano, a su familia, digamos. Y cosa que no hacía nunca porque estaba postrado. No estando de un diagnóstico grave, digamos, no era de esperar así un desenlace fatal como el que tuvo“, adicionó.

Finalmente, acerca de la muerte de Julio Anderson, Freddy Anrique señaló que “no alcancé a saber realmente qué es lo que le pasó, por qué falleció. O sea, no sé cuál fue la causa de su muerte. En todo caso, su viuda me llamó a las dos horas recién, o sea, de haber fallecido. Entonces no tengo detalles de esa parte. Él, de alguna manera, se estaba despidiendo de este mundo“.