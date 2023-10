Este domingo, la recordada actriz americana de la serie ‘Tres son multitud’, falleció a sus 76 años.

La icónica interpreté murió después de una larga lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que ya había vencido hace 23 años, pero que este año volvió a manifestarse.

Su fallecimiento fue dado a conocer por parte de su publicista, quien a nombre de su familia declaró que “Suzanne Somers falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años”.

La triste noticia se da a solo un día de su cumpleaños, por lo que el comunicado estuvo acompañado de emotivas palabras en su honor.

“Suzanne estaba rodeada de su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata. Su familia se reunió para celebrar su 77 cumpleaños el 16 de octubre. En cambio, celebrarán su extraordinaria vida y querrán agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron muchísimo”, detalló.

La actriz ya había actualizado sobre su estado de salud en julio a través de Instagram, donde escribió: “Desde que me tomé un tiempo libre del trabajo, muchos de ustedes pidieron más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas y de vez en cuando vuelve a aparecer y sigo combatiéndolo. He utilizado los mejores tratamientos alternativos y convencionales para combatirlo. Este no es un territorio nuevo para mi”.

En los últimos años, la actriz se desempeñó como empresaria de compañía de vida saludable, donde se logró posicionar como una gurú del tema y la hizo ser éxito de ventas con sus libros sobre bienestar femenino.