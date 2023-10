Presidente Boric se comunicó con Alberto Fernández para abordar exclusión de Chile como sede del Mundial 2023

Luego de conocerse que Chile no será parte de los países sede del Mundial de futbol a realizarse el 2030, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se comunicó con su par argentino, Alberto Fernández, para analizar la situación.

Según confirmaron altas fuentes de La Moneda, luego de que se hizo público que Argentina, Uruguay y Paraguay sí fueron escogidos para albergar la cita mundialera, el Mandatario nacional se comunicó con Fernández y con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, para conocer las razones de la exclusión de Chile.

La informa obtenida por ADN es que el jefe de Estado estaría profundamente sorprendido por la decisión unilateral de la FIFA, por lo que estaría intentando obtener más respuestas sobre el asunto.

¿Por qué Chile no será sede del Mundial 2030?

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, respondió a la pregunta en conferencia de prensa este miércoles. “Originariamente, se habló de dos países para la candidatura: Argentina y Uruguay. Después se amplió el Mundial a 48 selecciones y en ese contexto se agregó la propuesta de Paraguay, y más tarde se unió Chile”, fue lo primero que dijo respecto a la consulta.

Luego, mencionó que “en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también”.

Para cerrar, remarcó que en la FIFA no consideraron a Chile para celebrar el Mundial 2030 en Sudamérica. “Esta es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero FIFA determina el cómo y qué”, concluyó.