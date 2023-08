Pelea a golpes y favor sexual a cambio de proyecto: El nuevo escándalo que remece a Camila Polizzi

Camila Polizzi sigue en el ojo del huracán. Y durante este jueves se conocieron nuevos y polémicos detalles del llamado Caso Lencería.

Unos que tienen que ver nada menos que con su expareja, Sebastián Polanco, y un denominado “testigo clave”, de nombre Matías Godoy.

De hecho, fue este hombre el que decidió sacar a la luz insólitos episodios que habrían ocurrido en medio de las acusaciones contra la excandidata a diputada.

Una pelea a golpes y un supuesto favor sexual para conseguir fondos serían parte de las nuevas acusaciones que estaría enfrentando la controvertida figura política.

Camila Polizzi y sus nuevas denuncias

Así, Matías Godoy, representante legal de Frumisal, una OTEC que había sido adquirida por Polanco en el denominado Caso Lencería, inició su comunicado.

Y en el señaló que “a raíz del Caso Fundaciones que apareció en televisión a partir de junio, recuerdo haber comenzado a sospechar de Sebastián Polanco y Camila Polizzi, porque ellos estaban sumamente preocupados”.

“El día 3 de julio, en la oficina de la OTEC, se llevó a cabo una extraña reunión (donde estaban los tres). Me citaron. Y la reunión se tornaba cada vez más violenta y hostil entre ellos. Ahí decidí grabar con mi celular, porque ellos incluso se insultaron y golpearon, por lo que creí que si me agredían tendría una prueba”, dijo el sujeto, que se autodenunció.

Y añadió que “en esa reunión, Sebastián le decía a Camila que estaba loca, que era una persona violenta, que no había que creerle nada. Camila le respondía y se defendía, diciendo que Sebastián estaba molesto porque creía que ella había mantenido relaciones sexuales con una persona que le habría aprobado el proyecto a quien no identificaron”.

“Minutos más tarde, se empujaron, se golpearon, Sebastián dejó la oficina y Camila se puso a llorar frente a mí, intentando victimizarse… Yo a diferencia de ellos, yo no soy un delincuente. Solo espero que se encuentre la verdad, porque he sido víctima de la manipulación de Polanco y Polizzi, quienes se aprovecharon de mi necesidad económica”, agregó.

🚨Representante de la OTEC contratada por Fundación EN TI indica que Camila Polizzi mantuvo relaciones sexuales con una persona de gobierno para obtener los recursos para la fundación. 💣💣 pic.twitter.com/ddB78PFZrT — Mati 🥷🏻 (@Ma7ia5__) August 10, 2023

El descargo de Polanco

Frente a esto, Sebastián Polanco decidió hablar. “El audio que expone Matías es de una reunión privada, donde claramente estamos discutiendo. En el ánimo de la discusión se dijeron muchas cosas sin medir palabras y esa es una realidad, es una verdad”, dijo.

Y señaló que el testigo estaba tratando “desesperadamente de eludir sus responsabilidades” y que también “ganó dinero con este trabajo”.

Respecto al Caso Lencería, el ex de Camila Polizzi aclaró que “la Fundación no compró, no rindió ropa ni comida. La OTEC como empresa podía realizar compras si quería, con sus utilidades… Las compras que Matías publicó son hechas con la tarjeta de la OTEC, no de la Fundación. Yo usaba esa tarjeta, yo hice esas compras. No son compras de la Fundación”.