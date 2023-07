Muere Randy Meiser, cofundador del grupo The Eagles, a los 77 años

Randy Meisner, reconocido cantante y bajista, quien formó parte de la icónica banda Eagles, falleció el 26 de julio en Los Ángeles debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según un comunicado oficial compartido por la banda en su sitio web.

Meisner fue uno de los cofundadores de Eagles en 1971, junto con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon. Contribuyó al éxito de la banda tocando el bajo y cantando en varios de sus álbumes más queridos, como “Eagles”, “Desperado”, “On The Border”, “One of These Nights” y “Hotel California”. Además, coescribió y cantó la exitosa canción “Take It to the Limit”.

Antes de unirse a Eagles, Meisner fue miembro de la banda Poco junto a exintegrantes de Buffalo Springfield, Richie Furay y Jim Messina. También fue vocalista de la Stone Canyon Band de Rick Nelson. Su legado musical trascendió en varias producciones, incluyendo “In Concert at the Troubadour” y “Rudy The Fifth”.

Nacido el 8 de marzo de 1946 en Scotts Bluff, Nebraska, Meisner fue parte vital de la escena musical de Los Ángeles. Tras su paso por Eagles, lanzó algunos álbumes en solitario, como su homónimo en 1978 y “One More Song” en 1980.

Aunque se alejó de la banda en 1977, Meisner tuvo la oportunidad de compartir escenario con Eagles en ocasiones especiales, como la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y la gira mundial “History of the Eagles” en 2013.

La música y el legado de Randy Meisner perdurarán en la historia del rock, dejando un profundo impacto en la industria musical.