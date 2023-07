Canal 13 realizará un ciclo especial de entrevistas con expresidentes en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado

Este 11 de septiembre de 2023 se cumplen exactamente 50 años del golpe de Estado en Chile. Bajo ese contexto, es que Canal 13 anunció que realizará un ciclo especial de entrevistas en el programa “Mesa Central” en el cual invitará a expresidentes del país, incluido el actual mandatario, Gabriel Boric.

El especial denominado como “Mesa Central: Conversaciones con la historia en la voz de sus protagonistas”, ahondará en analizar las fracturas del pasado y los caminos hacia el futuro bajo la mirada de los líderes nacionales.

El nuevo especial de Canal 13

A través de un comunicado, Canal 13 señaló que el periodista Iván Valenzuela será el encargado de realizar las entrevistas a los Presidentes de la República. En concreto, los invitados son: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

El director del departamento de prensa de Canal 13, Claudio Villavicencio, indicó: “Decidimos entrevistar a los ex residentes de la República para escucharlos y, en particular, escuchar su opinión sobre lo que está pasando en el país en el último tiempo, que analicen Chile desde el golpe de Estado en adelante, estos 50 años que han transcurrido. Es decir, reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Y, lo que más nos interesa, es poder saber la proyección de ellos hacia el futuro, cómo ven el país hacia adelante y lo que vendrá para Chile”.

Por su parte, Iván Valenzuela semana a semana entrevistará en vivo y en directo a cada uno de los invitados en el programa Mesa Central, cuya transmisión es todos los domingos.

“Me parece un honor que el canal haya pensado que el programa y el equipo que hace ‘Mesa central’ sea el responsable de llevar adelante el contenido que tiene que ver con el aniversario del Golpe de Estado. Lo segundo que quiero destacar es que creo que habla bien del prestigio del programa el que todos los ex presidentes y el presidente actual hayan aceptado la invitación. Y lo tercero en lo que pongo énfasis es que hayamos escogido un tipo de diseño para ese contenido que es particular, no van a ser entrevistas propiamente coyunturales y las clásicas de ‘Mesa central’, sino que van a ser centradas en el asunto del Golpe de Estado, en los 50 años, en el pasado, presente y futuro”, declaró Iván Valenzuela.

¿Cuándo inicia?

Desde el canal indicaron que “Mesa central: Conversaciones con la historia, en la voz de sus protagonistas” iniciará el próximo domingo 6 de agosto a las 11:00 horas y estará disponible en todas sus plataformas.