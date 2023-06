Un ciclista murió luego de ser atropellado por un bus del transporte público en la comuna de Ñuñoa.

Según consigna 24 Horas, el hecho ocurrió mientras la víctima transitaba por Avenida Grecia en dirección al oriente, instante en el cual ingresa a la pista exclusiva de buses, siendo impactado por la máquina.

El capitán de Carabineros, Williams Henríquez Troncoso, indicó que el ciclista “no se percató que a la misma altura venía un bus que lo atropelló”.

En tanto, el conductor de la máquina del recorrido 506e, manifestó que “no pude hacer nada, se tiró de repente, no me dio tiempo de nada”.

“La gente suele meterse a las vías exclusivas y pasan estas cosas“, agregó el chofer.

Personal especializado del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros se encuentra investigando este caso registrado en Ñuñoa, donde, según palabras del capitán Williams Henríquez, habrá que determinar “cuál era la trayectoria del ciclista y si venía cruzando o no“.