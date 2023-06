Primeras 36 emprendedoras de Tarapacá reciben fondo Mujer Avanza de Collahuasi

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi realizó la primera adjudicación de fondos del programa Mujer Avanza, beneficiando a 36 emprendedoras de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, quienes participarán de un completo programa para potenciar sus microempresas.

Durante la ceremonia, las emprendedoras sellaron un compromiso para formalizar sus negocios y acceder a una asesoría personalizada para fortalecer aspectos administrativos, financieros y de comercialización, además de recursos para ejecutar planes de trabajo y adquisición de insumos. Ello, con el fin de generar un incremento en sus ventas e ingresos, el cual sea sostenible en el tiempo. Previo a la firma del convenio, las postulantes participaron de reuniones informativas y talleres, para interiorizarse de los distintos aspectos relacionados con la formalización y sus beneficios.

Mujer Avanza es una línea concursable del programa Cuidemos Tarapacá de Collahuasi, cuyo objetivo es apoyar de manera colaborativa el trabajo de 300 mujeres emprendedoras de la región, que en muchos casos constituyen el principal sustento del hogar y son un importante motor de la economía local.

En esta primera entrega, Karen Hernández, superintendente de Relacionamiento de Pampas y Quebradas de Collahuasi, explicó que Mujer Avanza busca hacer frente a los altos niveles de informalidad laboral en la región, que hoy alcanza al 42,5% en las mujeres. “En Collahuasi, estamos convencidos que la formalización es el camino para la estabilidad laboral de la mujer y un motor para su crecimiento como personas y empresarias. El beneficio de la formalidad entrega protección ante contingencias, a través del sistema de seguridad social, y también permite acceder a los beneficios de la banca como créditos pyme”, precisó.

De igual manera, Noemí Salinas, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, destacó el foco del programa. “Las alianzas público-privadas son fundamentales para focalizar los esfuerzos donde más se necesitan. En este caso, existe un importante número de emprendedoras que ejercen en la informalidad, por lo tanto, este programa apunta a trabajar colaborativamente con distintas entidades y organizaciones, en beneficio de las mujeres de la región”, aseveró.

Una de las beneficiarias fue Ayleen Leyton, creadora de CloClo -marca de vestuario y accesorios con telas reutilizadas-, quien valoró esta oportunidad que se entrega a las mujeres de Tarapacá. “Ser emprendedora no es fácil. Tiene sus altos y bajos, y los recursos son escasos. Cuando me enteré de que era parte del proyecto Mujer Avanza de Collahuasi, me llené de motivación y felicidad para seguir adelante en mi emprendimiento”, afirmó.

La convocatoria de Mujer Avanza, que se extendió durante un mes y cerró el pasado 26 de mayo, contó con 769 postulantes de distintas comunas. Para ello, fue clave el apoyo en la difusión por parte de los municipios de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica y Huara, a través de sus

oficinas de fomento productivo. En tanto, el proceso de formalización y seguimiento al plan de inversión y asesoría está siendo ejecutado con apoyo de la Fundación Cámara de Comercio de Iquique y Co-Imagina.

Cabe destacar que Cuidemos Tarapacá es una iniciativa lanzada por Collahuasi a fines de abril, enfocada en abordar algunas de las prioridades de los vecinos de la región, como recuperación de espacios públicos, apoyo al emprendimiento de la mujer, salud bucal, cuidado medioambiental, educación y proyectos de desarrollo mediante un trabajo colaborativo con actores públicos y privados. Lo anterior, en coordinación con el Gobierno Regional para abarcar distintos segmentos sin duplicar esfuerzos y así alcanzar de manera integral a un mayor número de personas beneficiadas