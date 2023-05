Sobreviviente del accidente aéreo en Isla Mocha: “No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, solo desesperación”

El domingo 23 de abril una avioneta capotó en el mar, cuando iniciaba su recorrido desde Isla Mocha a Cañete, en la región del Biobío. Accidente que terminó con cuatro personas muertas y una sobreviviente: Daniela Melian Antilef.

Daniela, quien es licenciada en artes visuales y que terminó con dos fracturas en la columna, perdió a su novio Edison Villa, de 31 años, en el accidente.

“La isla nos hacía sentir bien, despertaba nuestro lado político, artístico, poético y social. Teníamos muchos planes. Arrendábamos una cabaña, pero queríamos ver la posibilidad de comprarnos un terreno”, indicó Daniela a LUN sobre las motivaciones para residir en la zona.

“Yo soy mapuche y la isla es un territorio sumamente relevante para nosotros. Su mar, sus parajes, su bosque y toda la biodiversidad del lugar me cautivó”, agregó Daniela.

“Él (Edison) estaba igual de cautivado por la isla y estaba tan emocionado de ser parte del programa Pequeñas Localidades del Minvu. Ambos queríamos luchar por una vida digna insular”, sostuvo Melian.

El momento del accidente

“El domingo 23 de abril íbamos saliendo de la isla, porque mi compañero había sufrido una fractura en el pie el sábado. Íbamos en un viaje especial. Juan Carlos (el piloto) prestaba servicios a la municipalidad de Lebu cumpliendo el rol de avioneta ambulancia. Edison era el paciente y yo su acompañante. Íbamos al centro asistencial de Cañete”, relató Daniela.

“No recuerdo bien todos los detalles del accidente, que fue inmediatamente después del despegue. Recuerdo que despegamos y al virar hacia el continente se detuvo el motor. Recuerdo que la avioneta precipitaba en dirección al mar. Juan Carlos no emitió ningún comentario. Luego, recuerdo estar en el agua, gritando ‘ayuda’. La Lafken (mar en mapudungún) me salvó”, añadió Daniela.

“Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, solo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados. Buscaba a mi compañero. No recuerdo cómo llegué a la orilla. Luego mis recuerdos se activan al estar en la posta, me estaban atendiendo. Ahí sí tenía frío. Preguntaba por Edison y nadie me respondía. Me decían que no sabían”, contó Daniela.

Fue en el hospital de Curanilahue donde le contaron lo que había sucedido y que ella era la única sobreviviente.

Sobre la posible causa del accidente, Daniela planteó que “una de las características que debe cumplir una aeronave al volar sobre el mar es que sea bimotor, esto para que cuando se apague un motor pueda responder el otro. Esto no sucedió, por eso capotó, ya que la avioneta de Juan Carlos sólo tenía un motor“.