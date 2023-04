Óscar Landerretche se disculpa con Quilapayún: “Fue una tontera”

“Los mal usé como un recurso literario en una entrevista“. Aquella fue una de las primeras líneas que escribió el economista Óscar Landerretche en su cuenta de Twitter, para referirse al encuentro que tuvo con la agrupación musical Quilapayún.

Y es que el pasado viernes la banda Quilapayún le respondió al expresidente de Codelco, quien usó como figura metafórica al grupo musical para referirse a un sector del oficialismo, en el contexto de la política nacional del litio.

“El Gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer el mismo tiempo. O sea, uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida de expansión del litio (…) y al mismo tiempo dejar contento a los Quilapayún“, indicó Landerretche en conversación con La Tercera.

Comparación que provocó una respuesta por parte de Quilapayún.

“Lo que a nosotros nos dejaría contentos es que el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas“, escribió la agrupación musical a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y fue la noche del sábado que el economista escribió: “Soy un admirador de su música y poesía desde hace décadas (…) lamento haberlos ofendido. Fue una tontera (…) mis sinceras disculpas“.

HILO PARA QUILAPAYÚN soy un admirador de su música y poesía desde hace décadas los mal usé como un recurso literario en una entrevista lamento haberlos ofendido. Fue una tontera. Mal hecho. ¿A quién no le ha pasado algo así? mis sinceras disculpas y, además… (1/9) — Oscar Landerretche (@OLanderretche) April 29, 2023

Por su parte, Quilapayún indicó:”Aceptamos sus disculpas y damos por terminado este incidente”.

“Tomar conciencia de haber cometido un error comunicacional no es la mejor excusa. Pero los tiempos no están para mejores opciones. El Quilapayún no es buen ejemplo para ilustrar el extremismo”, agregó la banda nacional.