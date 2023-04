Fotografía hecha con inteligencia artificial gana prestigioso premio y reabre debate sobre el uso de las nuevas tecnologías

El fotógrafo Boris Eldagsen reabrió el debate respecto a la utilización de la Inteligencia Artificial con “su” obra llamada “Pseudomnesia: The Electrician”.

Esto porque el artista alemán ganó la categoría abierta creativa del Sony World Photography Award, con una fotografía que en un principio parecía de su autoría, pero que, sin embargo, resultó ser realizada con IA.

Por esta razón, Eldagsen renunció al galardón, explicando a través de su página web los motivos. “Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio“, señaló.

“Me postulé como un descarado para averiguar si las competiciones están preparadas para que ingresen imágenes de IA. No lo están“, agregó.

“El mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate“, prosiguió.

“Si no sabe qué hacer con el premio, dónelo al fotofestival en Odesa, Ucrania. Con mucho gusto le proporcionaré los contactos”, cerró Boris Eldagsen.

Retiran obra

En tanto, desde Sony World Photography Awards indicaron en un comunicado que tras los dichos del fotógrafo alemán, retirarían la obra.

“Teniendo en cuenta sus acciones (Eldagsen) y subsiguientes declaraciones (…) ya no creemos posible mantener un diálogo constructivo con él“, afirmaron.