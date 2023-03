La semana pasada, OpenAI lanzó Chat GPT-4. Un sistema de inteligencia artificial que cuenta con mejoras exponenciales en comparación su versión anterior. Pudiendo, incluso, crear sitios webs a partir de un dibujo.

Y este lunes 20 de marzo, la Universidad de Pennsylvania junto a las firmas OpenAI y OpenResearch publicaron una investigación que aborda cómo los modelos GPT (Generative Pretrained Transformer) podrían afectar el mercado laboral de Estados Unidos.

Bajo el nombre GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, el paper que utilizó una base de datos que contiene información sobre 1.016 ocupaciones en EE. UU., señala que cerca del 80% de la fuerza laboral de Estados Unidos podría tener “al menos el 10% de las tareas de sus trabajos afectadas“. Mientras que cerca del 19% de los trabajadores podrían ver un impacto en, al menos, el 50% de sus tareas”.

El estudio señala que la influencia que tendría este tipo de inteligencia artificial “abarca todos los niveles salariales, y los trabajos de mayores ingresos enfrentan, potencialmente, una mayor exposición”.

Es necesario destacar, para la comprensión correcta de este artículo, que “la exposición se define como la reducción del tiempo que se tarda en completar la tarea en al menos el 50%“.

“Nuestros hallazgos sugieren que, en función de sus capacidades de nivel de tarea, los GPT tienen el potencial de afectar significativamente una amplia gama de ocupaciones dentro de la economía de los EE. UU.“, sostiene el estudio.

Además, agrega que “las personas que tienen títulos de licenciatura, maestría y profesionales son más expuestos a GPT y al software impulsado por GPT” en comparación con “aquellos sin credenciales educativas formales”.

A continuación puedes ver la tabla, en la que se destacan profesiones expuestas por la inteligencia artificial como: periodistas (100%), matemáticos (100%), contadores y auditores (100%) y traductores (76.5%).

“Las ocupaciones enumeradas en esta tabla son aquellas en las que estimamos que GPT y el software basado en GPT pueden ahorrarles a los trabajadores una cantidad significativa de tiempo para completar un gran parte de sus tareas, pero no necesariamente sugiere que sus tareas puedan ser completamente automatizadas por estas tecnologías“, aclaran en el estudio.

Los trabajos que no se verían expuestos

Pero, ¿qué tipo de habilidades no se verían afectadas por este tipo de tecnología? Según expone el estudio, “los roles que dependen en gran medida de la ciencia y las habilidades de pensamiento crítico muestran una correlación negativa con la exposición, mientras que las habilidades de programación y escritura se asocian positivamente con exposición”.

Finalmente, también dejan la siguiente advertencia: “Nuestra investigación sirve para medir lo que es técnicamente factible ahora, pero necesariamente perderá el potencial de impacto evolutivo de los LLM a lo largo del tiempo”.

