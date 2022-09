Corte de camino en Linares podría dejar a 2 mil personas aisladas y sin poder sufragar

Un bloqueo de camino podría dejar aisladas a 2.500 personas y sin la posibilidad de asistir a sus locales de votación en la precordillera de Linares, región del Maule. Se trató de un rodado de tierra que obstruyó una de las principales vías de acceso a la ciudad, por lo que los vecinos se encuentran preocupados por la viabilidad de sufragar mañana domingo en el Plebiscito de Salida.

De acuerdo a la información preliminar, una explosión de dinamita en las inmediaciones de una constructora habría originado el desplazamiento. “El gran problema es que parece que la empresa que ejecuta las obras viales no tomó las precauciones correspondientes”, señaló Raúl Riveros, habitante del lugar, a CHV Noticias.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Los Hualles, Mónica Henríquez, advirtió que “somos alrededor de 2.500 personas las que estamos aisladas. El domingo no tenemos cómo ir a votar, no podemos bajar de ninguna manera, porque no tenemos cómo hacerlo”. “Las micros no están haciendo el recorrido, no lo pueden hacer, ya que está prohibido el paso”, agregó.

La dirigente sostuvo que “nos han dicho que repararán la ruta alternativa para hacer un bypass, que sería lo ideal. Requiere de estudios y varias cosas”. “Para ello, es muy indispensable que esté el inspector fiscal acá, porque él es quien dirige la obra. Nosotros entendemos poco de eso, pero creemos que él debería ser la persona que estuviera acá”, concluyó.

La preocupación se sostiene también debido a que esta no es la primera vez que localidades quedan aisladas producto de deslizamientos de tierra en la misma ciudad. De hecho, el pasado domingo un grupo de habitantes denunció que el derrumbe de cinco cerros bloqueó el camino a la altura del sector de El Peñasco, dejando aislados a los asentamientos Los Pejerrey y Montecillo.

“Necesitamos ir a Linares para abastecernos, porque casi no nos queda nada de víveres. Supuestamente hay una micro que llega hasta el sector del derrumbe y ahí hay que caminar para tomar otra al otro lado”, declaró Adelina López al mismo medio.

En esa línea, el alcalde de Linares, Mario Meza, aseguró que “vamos a generar en primer lugar para el día domingo camionetas 4×4, que puedan trasladar a los vecinos por el sector del Alto del Rayo, en el sector de Vegas de Salas y traerlas a votar”.

No obstante, el edil comentó que eso sería difícil, esto ya que son miles de personas las que se encuentran en esa situación. “En el día no se va a poder, porque no creo que tengan 100 camionetas disponibles. Es mucha la gente que tiene que venir a votar”, cuestionó la autoridad local.