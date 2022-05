Durante las conmemoraciones del 21 de mayo, el excomandante en jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, generó controversias por sus dichos. En particular, se refirió a una “amenaza interna”.

Esto significó que el almirante a cargo de la institución, Juan Andrés De La Maza, ofreciera sus disculpas al mismo Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Además, la misma Armada, horas mas tarde, complementó que “los dichos expresados por el almirante (r) Vergara corresponden a una opinión personal”.

El abogado Luis Mariano Rendón presentó hoy una denuncia por el delito de sedición en contra del excomandante en jefe de la Armada. La acción judicial se basó en que “los dichos de Vergara son de extraordinaria gravedad y atendido el pasado golpista de la Armada, no pueden ser tomados a la ligera”, indicó.

Además, Rendón justificó su denuncia por sedición ya que “nadie, desde ningún sector político, debe amenazar con usar la violencia contra el proceso institucional de nuestro país”. Junto a esto, comentó que “lo que hizo Vergara es inaceptable y constituye incluso una traición ante el actual mando naval”.

Según el abogado, el exalmirante, “por sorpresa, sin previo aviso, profirió estas amenazas, dejando al mando en una situación insostenible”. Esto, obligó al comandante en jefe de la Armada “a pedir disculpas públicas por sus dichos y opacando así la conmemoración del 21 de mayo”, complementó.

El abogado Rendón realizó la denuncia por sedición a través de la oficina virtual del Poder Judicial. La causa presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso fue interpuesta por Ley de Seguridad Interior del Estado.

A través de su cuenta de Twitter, Rendón afirmó que “si autoridades no las usan, yo usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático“. Además, complementó que debería caer “todo el peso de la ley sobre los que incitan la violencia”.

En su misma intervención, el abogado comunicó que presentó la denuncia contra el exalmirante Vergara, “que hizo desembozado llamado al golpismo”.

Si autoridades no las usan, yo usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático. He presentado denuncia por sedición contra Vergara, ex CJ @Armada_Chile que hizo desembozado llamado al golpismo. Todo el peso de la ley sobre los que incitan a la violencia pic.twitter.com/FPztsryYhU

— 🦋 Luis Mariano Rendón 🇨🇱 (@lmrendon) May 22, 2022