La comuna de Santiago ha enfrentado diversos hechos de violencia en las últimas semanas. Uno de ellos fue la balacera que terminó con la vida de Francisca Sandoval en barrio Meiggs y las protestas estudiantiles. Ante esto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, afirmó que “resolverla (la violencia) no es tan sencillo como condenarla“.

Según indicó, “siempre hemos condenado la violencia”. Así, se deben “resolver los problemas de fondo que tiene nuestro país para que exista una mejor convivencia”, agregó la jefa comunal a La Tercera, apuntando en torno al actuar del Gobierno que “nuestro sector tiene muy clara la preocupación de la ciudadanía con la seguridad”.

“La mayoría de nosotros vive en los barrios de Santiago, incluido el Presidente, conocemos su realidad”, acotó. Respecto a las críticas de la derecha, la jefa comunal agregó que “no veo un complejo de la izquierda con la seguridad, sino que una empatía con el problema y una prioridad”.

Las protestas estudiantiles

Sobre el accionar del municipio en torno a las protestas estudiantiles, la alcaldesa señaló que “tenemos la oportunidad de jugar roles relevantes desde la institucionalidad”. Además, comentó que “desde la municipalidad trabajamos en comunicación directa y permanente con Carabineros”.

Durante la conversación, la jefa comunal se refirió a su actuar cuando participaba de las manifestaciones. “Yo nunca me enfrenté a Carabineros, sí me opuse y sigo oponiéndome a cualquier vulneración”. Por esto, indicó que “para todas las convocatorias reforzamos el llamado a que sea pacífica, que no afecte a la comunidad”.

La alcaldesa de Santiago aprovechó la instancia y marcó una diferencia con la gestión de Felipe Alessandri. En los 44 establecimientos educacionales “hubo mucha violencia y falta de diálogo”, señaló.

Junto a lo anterior, recalcó que se reunió con los estudiantes del Instituto Nacional, con liceos y comunidades universitarias. “Creo que esa actitud marca una diferencia muy profunda en cómo se había abordado este tema”, agregó. Para concluir el tema, la jefa comunal afirmó que “en mi gestión no habrá carabineros en los techos del Instituto Nacional y tampoco entrando a los colegios”.