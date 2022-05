La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, anunció que el plan piloto “Reciclaje Casa a Casa”, logró triplicar la cantidad de residuos efectivamente reciclados. El principal cambio fue que se ejecutó una recolección diferenciada en tres servicios de camiones distintos, que recolectan cartones, plástico y vidrio separadamente, evitando así la contaminación cruzada.

Hasta el 2021, el reciclaje de la comuna era gestionado en la Estación de Transferencia Quilicura, de KDM. Luego estos eran llevados a la planta de reciclaje, en Tiltil. Tanto el plástico, como el cartón y el vidrio llegaban juntos, algo que mermó la reutilización. Finalmente, solo el 17% de estos residuos era efectivamente reciclados.

En el nuevo sistema, los residuos se entregan directo a empresas de reciclaje, como Cristalerías Chile o Sorepa, garantizando que el material, correctamente separado, se recicle en un 100%.

“Ahora los vecinos tienen que separar la basura en su casa. Al principio costó, la gente no entendía, pero fuimos informando y en estos meses hemos multiplicado por tres el volumen reciclado. Estamos reciclando más y mejor”, señaló la alcaldesa Camila Merino.

Procedimiento del reciclaje diferenciado

Para facilitar la tarea, Vitacura distribuye tres bolsas reutilizables donde se puedan acopiar los residuos. Tres camiones distintos pasan a lo largo del día, retirando los residuos de cada bolsa, por separado, para llevarlos directamente a cada planta recicladora.

El contenido de las bolsas es vaciado a un camión recolector, y luego es devuelto al domicilio. La recolección se mantiene el mismo día que con el sistema anterior, entre 8:30 y 16:30 hrs. En caso de que los recolectores de basura noten que el reciclado no es correcto (mezcla de residuos), las bolsas permanecerán en el hogar, hasta una nueva recolección.

“Actualmente damos cobertura con este modelo a cerca del 50% de la comuna. A partir del 31 de mayo se incorporarán 3 nuevas unidades vecinales. Esperamos iniciar el segundo semestre, con el 100% de la comuna con este sistema de reciclaje diferenciado en origen”, indicó la jefa comunal de Vitacura.

“Al tener un sistema segregado, los vecinos se hacen parte del proceso de economía circular, ya que deben conocer sus residuos, cuáles sirven y cuáles no, lo que genera una conciencia más allá de la reciclabilidad misma. Y el mejor incentivo es que si no separas bien, no retiran”, agregó la alcaldesa Merino.