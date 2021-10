Caso Madeleine McCann: Fiscalía alemana asegura tener al responsable de la desaparición de la menor

Si bien la fiscalía alemana no tiene mayores pruebas sobre la persona que habría secuestrado y asesinado a Madeleine McCann, aseguran saber quién es el culpable. Se trataría del convicto alemán Christian Brueckner, quien según revelan desde la fiscalía habría asesinado a McCann, niña de 3 años que desapareció en 2007, durante unas vacaciones familiares en Portugal.

Según reveló durante este sábado Daily Mail, el fiscal alemán Hans Christian Wolters explicó que los investigadores están seguros de tener al agresor adecuado.

En la actualidad, Brueckner permanece detenido en una prisión de alta seguridad en Oldenburg, ubicado al norte de Alemania, lugar en el que se encuentra cumpliendo condena por otros delitos.

“Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató. Ahora es posible que podamos acusarle. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor evidencia posible“, reveló Wolters al medio mencionado.

“Cuando todavía tenemos preguntas por responder, sería una tontería acusarlo formalmente en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición“, agregó.

Asimismo Wolters realizó hincapié en que la investigación permanecerá diera mientras “haya pistas o información que podamos seguir“.

“No hay posibilidad de que esté viva”

“Si tuviéramos un vídeo del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner, no hubiéramos tenido que hacer un llamamiento público. Pero solo tenemos pruebas circunstanciales”, reveló Hans Christian Wolters.

Asimismo, el encargado del caso agregó que “no tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión. No puedo decir sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva”.