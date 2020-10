Consejos de un urgenciólogo para un voto seguro: “En la algarabía y las ganas de participar, se nos pueden ir las medidas”

Frente al esperado plebiscito de este domingo, es necesario escuchar las recomendaciones de expertos. No debemos olvidar que estamos en pandemia y hay que evitar al máximo los contagios. “Es importante que las personas no bajen la guardia en este momento. El llamado es a no relajarse”, sentenció el urgenciólogo de Clínica Redsalud Providencia, doctor Juan Vera, en conversación con Ciudadano ADN.

Además de llevar el lápiz de pasta azul propio, usar mascarilla, alcohol gel y evitar las aglomeraciones, es preferible que evitar que vaya gente enferma, porque “si no, por más que se implementen las medidas, van a fracasar”. Los guantes, en cambio, también podrían ser fuente de transmisión, por lo que “no son una medida 100% segura”, puntualizó Vera.

Para los más pequeños, “el cuidado es la no exposición. Exponerlos también va a hacer fracasar las medidas”. En el caso en que sea inevitable llevarlos a un local de votación, no solo deben mantener las mismas medidas -mascarilla, lavado de manos permanente y distancia social-, sino que “lo que se hace en el adulto debe reproducirse de manera más fiel en los niños”.

Los adultos mayores pueden ir a votar en la medida de que haya organización y compañía, pero es importante tener consideración con las patologías de base. “Hay gente que puede tener su mente lúcida, pero si hay condiciones de fragilidad como diabetes o algún tipo de inmunosupresión, lo ideal es que no se exponga, y si lo hace, sea con la mayor precaución posible”. Vera llamó a hacerlos partícipes “con la misma responsabilidad que hemos tenido hasta el momento con ellos”.

Al momento de regresar a nuestro hogar, debemos hacerlo de manera segura, extremando las medidas. El cambio de ropa es esencial, “suponiendo que se estuvo en contacto con alguien”.

“Mi aprensión es que la gente no se relaje en este momento”, insistió el doctor Vera. “Que la gente no empiece a abrazarse ni a tocarse las manos. En la algarabía y las ganas de participar se nos pueden ir las medidas que nos han permitido ponerle un freno a lo que está pasando. La gente dice: no me lavo las manos, la mascarilla me la pongo un poco mas abajo para conversar, y ahí está el problema”.

Los vocales de mesa también deben mantener la distancia, para evitar estar expuestos a aglomeraciones. “Cuando empieza el conteo de votos la gente empieza a acercarse y se arma una turba. Es importante que esas aglomeraciones no ocurran”, advirtió el urgenciólogo. “Si una persona lo agredió, tosió, se puso a gritar, esos vocales que están aportando a este proceso ciudadano podrían terminar lamentándolo”.

En el caso del conteo de votos, los guantes sí son una medida adecuada, ya que “no puedes estarte lavando las manos entre voto y voto. Si cuentas 1,000 votos, ahí hay una vía de transmisión segura”. Por lo mismo, el recambio de guantes entre cierta cantidad de votos también es recomendable. Las mascarillas, para los vocales y apoderados de mesa, deben ser de la mejor calidad. “Las celestitas, de elástico simple, no deberían superar las tres horas de uso. Las N-95, en cambio, tienen una mayor duración: entre seis y doce horas”. El llamado a los vocales es a “estar atento a que alguien puede ser portador”.

El doctor Vera advirtió que el proceso será más lento que lo normal, pero “vamos a tener que tener la paciencia suficiente. Esto no es la normalidad”. Por eso, llamó a tener consideración especial frente a grupos como adultos mayores y niños, apelando a “la responsabilidad de cada uno, en un momento tan trascendente para los chilenos”.

Y a la hora de las celebraciones posteriores, con el triunfo de la opción que la ciudadanía prefiera, lo mejor es “que la gente celebre en su casa, o a través de las redes sociales”. Vera insistió en que “nos podemos farrear un proceso si no se resguardan todas las medidas. Podemos terminar diciendo ‘al final el plebiscito terminó siendo un foco de contagio masivo'”.