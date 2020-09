El Tinder del empleo: Aplicación conecta a quienes ofrecen y buscan trabajo

GoWorQ es una app chilena que ayuda a encontrar y contratar trabajos en tiempo real. El proyecto nació “de una historia personal”, según contó Mauricio Ortiz, su creador, en Ciudadano ADN.

“Llegué del sur a Santiago y me costó mucho encontrar trabajo. Me puse a trabajar en aplicaciones de transporte de personas y fletes. Y me di cuenta que había que conectar a las personas”. Porque, según Mauricio, “hay personas que se necesitan unas a otras todos los días, pero el problema estaba en cómo se conectaban”.

Para evitar engaños, en la aplicación los profesionales pasan por un filtro, que incluye validación de títulos y documentos como cédula de identidad. En paralelo, el contratante debe pagar la oferta de manera previa. Una vez que termina el match se liberan esos fondos, “pero antes de empezar, el trabajo ya está pagado”. También, como es usual en este tipo de aplicaciones, hay calificaciones tanto para el contratante como para el prestador de servicios. GoWorQ, en tanto, cobra como comisión un 10% del monto de la oferta.

El algoritmo de GoWorq permite a quien ofrece un trabajo elegir a la persona más cercana en un radio de entre 5 y 20 kilómetros, lo que hace a la plataforma ideal para ciertos trabajos puntuales. “Por ejemplo, si pincho una rueda y necesito alguien que me venga a auxiliar, puedo publicar una oferta y contactar con la persona que esté más cerca para que me la cambie”.

GoWorQ, recordó Mauricio, comenzó a crecer a partir del estallido social del pasado octubre, cuando “se perdieron muchos trabajos”. En ese entonces, la función más usada era la de elegir cinco habilidades “para optar a cualquier pituto”. Hoy, post estallido y pandemia, el servicio ha pasado a profesionalizarse. “Hay contadores, abogados, y diversos profesionales haciendo teletrabajo”. Una modalidad que se incluyó dentro de la aplicación, para que “los profesionales que antes iban personalmente a prestar una asesoría, ahora lo hacen a través de la aplicación”, que también incluye las videollamadas.

Un escenario que les produjo un crecimiento “explosivo”, según cuenta Mauricio: hoy ya tienen 35.000 usuarios, que “entendieron que esto es similar a un Tinder o a un Uber” y que puede servir para tareas tan cotidianas como “bajar un mueble, conducir o hacer delivery. Esperamos que las personas se puedan reinventar, y de cualquier cosa puedan generar un ingreso”.