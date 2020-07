“En ADN todo suma” conoció el esfuerzo de una chef de La Unión y su “olla común itinerante”

“En ADN todo suma”, la campaña solidaria donde Radio ADN, gracias al apoyo de sus auditores, está entregando “bonos solidarios” a los organizadores de diversas ollas comunes a lo largo de todo Chile, llegó hasta el sur. En la ciudad de La Unión, la chef Francisca Vera lleva dos meses entregando “todos los días comida calentita y bien preparada” en su olla común itinerante.

Recuerda que si quieres ayudar, o necesitas ayuda, puedes comunicarte a nuestro Whatsapp: +569 7772 7572

Dada su profesión, Francisca se empeña cada día en elaborar “una minuta bastante nutritiva, nos preocupamos bastante de ese punto”, según contó en conversación con Ciudadano ADN. Ella tiene su emprendimiento llamado “Cocina Itinerante”, el que adaptó para esta contingencia. “Siempre he sido bien itinerante, no tengo un trabajo fijo, yo me las rebusco, hago capacitaciones, tengo una línea de productos y con eso me he defendido. Tras una buena racha laboral recibí mi devolución de impuestos, y con eso nacieron mis ganas y pude ayudar con mis propias lucas y mi vehículo”, contó la chef, hoy dedicada a hacer videos tutoriales de cocina con la municipalidad local, “y con eso paro mi olla”.

Su iniciativa partió en un sector vulnerable de la ciudad, hasta que ellos decidieron hacer su propia olla común, lo que llevó a Francisca a desplazarse a la Villa Los Ríos, “donde nos dijeron ‘arriba en la Caupolicán también necesitan'”. Así comenzó la itinerancia que hoy abarca cuatro sectores de La Unión. “Llego a la 13:00 con la olla y la gente empieza a ir a esos puntos”, contó Francisca, que trabaja en su olla común itinerante con su pareja, “mi brazo izquierdo y derecho, que me apaña en todo”.

Hoy se ayudan a través de aportes de particulares. “Colún nos donó leche”, contó. También, en su Facebook Francisca publica lo que necesita “y la gente se pone. Funcionamos en base a la buena voluntad y la generosidad de las personas”, aseguró. Ella misma, tras 10 años trabajando de chef en la ciudad, “tenía un poco de prestigio y confianza, y las personas me fueron prestando cosas como quemadores y balones de gas. En la carnicería pido fiado. Es una aventura todos los días, hay días en que sale fácil el menú y otros en que nos pasa por encima”.

Para hoy, Francisca está preparando porotos con riendas, pero con porotos negros, en su afán por “empezar a abrir el paladar de las personas”. Los garbanzos son otros de sus ingredientes habituales. “Mucha gente se pregunta qué hacer con los que da la Junaeb, y son una tremenda fuente de proteínas”.

La recepción de su olla común, cuenta Francisca, no siempre fue fácil. “Al principio muchos abuelitos y gente no nos querían recibir, nos decían ‘hay gente más necesitada’, pero yo les digo ‘un día que no cocine’, apuntando a que puedan, a lo mejor, un día no cocinar y poder acceder a medicamentos”.

Además, su afán de mejorar la dieta de las personas es una motivación constante para la chef. “La alimentación no es solo lechuga y manzana, si se pueden comprar una piña y naranja que son más caras, mejor. Muchos viejitos viven comiendo mate y pan, han cocinado toda su vida para toda su familia y ahora están solos. A esas abuelitas tratamos de llegar, que se sientan un poquito menos solas. Tenemos que estar muy atentas a cómo nos miran, a sus ojitos, fogueándonos en identificar situaciones donde puede haber algún problema”.