Secretario nacional del Colmed: Si no disminuimos la movilidad bajo el 30% las consecuencias pueden ser muy complicadas

El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, aseguró que es “urgente bajar los niveles de movilidad”, sobre todo en el Gran Santiago, para controlar la pandemia de Covid-19.

El profesional, en entrevista con ADN Hoy, dijo que ,“independientemente de cómo se haga”, asegurar una cuarentena efectiva es fundamental y que ahora “las razones para invocar” los efectos negativos del confinamiento “son menores”.

“Sobre todo porque con cinco mil casos diarios, la red de atención saturada alrededor del 94, 97%, si no logramos bajar la movilidad bajo el 30% las consecuencias pueden ser muy complicadas“, afirmó.

“Tenemos una cuarentena total, pero al parecer no va más allá del nombre. Hay 44 mil empresas adscritas como servicios esenciales. Dentro de esas 44 mil están empresas como la constructora de la autopista Vespucio Oriente, la cual se va inaugurar entre 24 y 36 meses más. A mí me parece que una autopista que se va a inaugurar en dos años dos años y medios más no debería adscribir como empresa esencial”, agregó.

“La cuarentena es una medida de salvataje que necesitamos. Si no logramos reducir la movilidad, no vamos a salir de esta situación que estamos hoy día”, recalcó.