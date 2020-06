Alcalde de Quillota contó cómo han sido sus primeros días con coronavirus

Luis Mella, alcalde de Quillota contó en sus redes sociales que está haciendo cuarentena por dar positivo en un test de coronavirus.

En conversación con ADN contó cómo ha lidiado con la enfermedad estos días. “Haciendo cuarentena y cuidándome. Di positivo a Covid-19. Estoy preocupado que todo se mantenga todo bien nomás. Yo me hice el examen el viernes, tuve el resultado el sábado y síntomas tenía desde el viernes en la noche. Estoy en el día cuarto o quinto de la evolución de la enfermedad”.

Sobre sus síntomas, el alcalde y doctor confesó que “No he tenido fiebre ni mayores síntomas. Pero me llamó la atención la intensidad de dolores musculares y articulares. Me dolía todo el cuerpo, muy decaído. Muy poca tos”.

De todas formas, recalcó el dolor muscular que involucra la enfermedad. “Yo diría que esa es una característica. Sabemos que este virus es especialmente intenso. Es un decaimiento extremo, te falta fuerza. No puedes moverte ni tienes ánimo. Tos seca también, pero muy poca. Esos han sido mis síntomas también”.

Por Quillota, la autoridad aseguró que los casos han aumentado considerablemente en la última semana. “Tenemos análisis diarios de las cifras, Quillota venía con tasa de incidencia bajísima. Lo que está ocurriendo es que ha habido un repunte muy grande en la quinta región. En tres días tuvimos 45 casos cuando en tres meses llevábamos 70”.