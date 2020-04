Felipe Guevara por el coronavirus “La Región Metropolitana no volverá a ser la misma de antes”

Felipe Guevara, intendente de la Región Metropolitana analizó el duro escenario que ha tenido que lidiar el país con el brote de coronavirus.

En una entrevista con La Tercera, la autoridad manifestó su visión de cómo ha respondido la gente a las distintas medidas que se han implementado. “Quedé gratamente impresionado en cómo la gente respondió al llamado a usar mascarillas en el transporte público, en el Metro, en las micros, todos con sus mascarillas. Pero también me ha sorprendido la irresponsabilidad de mucha gente que cree que el toque de queda es un juego”.

Por parte de los constantes cuestionamientos que han recibido las autoridades del país por los alcaldes, Guevara asegura que “hubo mucha creatividad, producto de la presión social que ellos reciben; pero con el paso de las semanas se ha ido comprendiendo que lo que hacemos nosotros (el gobierno) es ejecutar las cosas que nos ordena la autoridad sanitaria”.

De todas formas, su visión es potente pensando en cómo reaccionará Santiago cuando finalice todo el proceso que atraviesa el país con el coronavirus. “La Región Metropolitana no volverá a ser la misma de antes. Suscribo lo que dice el ministro Jaime Mañalich; después de que pase todo esto, que no sabemos si van a ser tres o cuatro meses más, vamos a volver a una normalidad muy distinta (…). Muchas personas me dicen: ‘nos dimos cuenta que no tiene sentido tener una oficina con esta cantidad de metros cuadrados, podríamos tener la mitad de espacio y con gente en teletrabajo’. La Región Metropolitana no volverá a ser la misma que antes, porque también habrá problemas económicos, cesantía y seguramente hambre; habrá una tensión que espero que desemboque en una sociedad más solidaria, comprensiva”.