Periodistas de medio de comunicación denunciaron haber sido agredidos en marcha por el Rechazo

Este sábado dos periodistas de The Clinic denunciaron que fueron agredidos por en la marcha por el Rechazo a una nueva Constitución.

Según detalló el mismo medio de comunicación, los profesionales se encontraban reporteando en terreno cerca de la estación de Metro, El Golf.

En el lugar, un grupo de personas los acusaron de ser “infiltrados“, pese a que aseguraron haber mostrado sus credenciales de prensa.

Cabe destacar que durante la jornada se realizaron manifestaciones por el Apruebo y por el Rechazo en el proceso constituyente.

Las agresiones

La primera agresión se registró dos horas después de iniciada la marcha, luego de que uno de los comunicadores vio que una persona “a favor del Rechazo” le quitó el celular a una mujer de la contramanifestación que grababa.

“Yo saqué la grabadora y le pregunté por qué le había quitado el celular. Ahí él me pegó un combo“, relató el peridiosta afectado.

Los profesionales decidieron alejarse de la concentración de personas, pero un hombre se les acercó a acusarlos nuevamente de ser infiltrados.

“Mostramos nuestras credenciales y nos empezaron a decir ‘comunistas‘ y nos empujó“, dijo uno de los periodistas. “Uno me tiró agua y luego me tiró la botella en la cara“, agregó su colega.

Luego las agresiones continuaron: “lo primero que hacen es pegarme una patada en las piernas. Me quitaron la mochila y salieron corriendo con la mochila… me robaron la mochila. Me pegaron un combo en la cara que me rompió los lentes y me tiraron gas pimienta“.

“Los agresores tiraron la mochila del profesional a una pileta tras sustraerle dos libertas con apuntes y un libro”, relataron desde el medio.

Los periodistas fueron auxiliados por personas que se percataron del hecho. Finalmente, se trasladaron hasta la Mutual de Seguridad para constatar lesiones.

“The Clinic manifiesta su total rechazo a los cobardes ataques contra la libertad de prensa. Nuestros periodistas estaban haciendo su trabajo profesional y responsablemente para informar a la opinión pública, por lo que haremos todos los trámites pertinentes para dejar constancia de esta agresión“, aseveraron desde el quincenal.