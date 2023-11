Este sábado se dio a conocer una agresión contra el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en una feria de Rancagua, región de O’Higgins.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el hecho se registró a eso de las 13:30 horas en Diego Portales intersección Alameda, mientras el jefe comunal realizaba una campaña informativa sobre el nuevo texto constitucional de cara al plebiscito del 17 de diciembre 2023.

El ataque

Durante aquello, un hombre adulto de 36 años, identificado como cantante callejero, comenzó a insultar al alcalde Carter y le lanzó un escupo a la cara y le lanzó monedas, hecho que quedó registrado en un video.

En ese contexto y al tratar de someterlo a un control de identidad, el sujeto opuso resistencia al accionar de Carabineros y agredió a dos funcionarios policiales.

A causa de esto, se detuvo al autor de la agresión a Rodolfo Carter y por instrucciones del fiscal de turno, se dispuso que el sujeto aprehendido pase a control de detención.

La reacción del alcalde

En tanto, a través de X (ex Twitter), el alcalde de La Florida se refirió al ataque. “Los violentos le tiene miedo a la verdad, no quieren que los chilenos libres se informen. Que lo sepan bien: no les tenemos miedo y vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a hablar a favor de; a favor de la paz, y de la defensa de cada compatriota que sufre la delincuencia”, escribió.