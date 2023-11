Subsecretario Monsalve y expulsiones de migrantes: “No podemos imponerle a Venezuela un mecanismo, tenemos que acordarlo con ellos”

Este jueves, luego de participar en el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló los diálogos que sostiene el Ejecutivo con el gobierno venezolano, para ver la posibilidad de repatriar a personas en situación ilegal que han cometido delitos en Chile.

El pasado miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, confirmó el envío de una propuesta al país latino, para enfrentar en conjunto a la delincuencia y al crimen organizado.

Materia migratoria

“La materia migratoria es una prioridad para el estado chileno“, indicó al respecto el subsecretario Monsalve, en conversación con Ciudadano ADN. Sin embargo, la autoridad de Gobierno señaló que estas expulsiones deben realizarse en coordinación con los países de destino, y en el caso de Venezuela, se requiere la autorización del gobierno para ingresar a su espacio aéreo y despachar vuelos desde Chile.

“Reiterar que esas expulsiones, para ejecutarlas, se tienen que hacer en coordinación con los países de destino. No podemos despachar un avión desde Chile a Venezuela si es que no tiene autorización de las instituciones vinculadas a las instituciones venezolanas, por lo tanto, esto requiere necesariamente de acuerdos con los países de origen, y bueno, en el caso de Venezuela, no ha sido fácil la expulsión, queremos hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo requiere conversar y queremos hacerlo presencialmente con los representantes del gobierno venezolano”, precisó.

“De aquí al 15 de diciembre espero que podamos concretar la reunión presencial en Venezuela”, agregó el subsecretario. “Hemos hecho una serie de gestiones para proponerle alternativa al gobierno venezolano, pero bueno, insisto, aquí son dos partes, son dos gobiernos, son dos estados, y nosotros no podemos imponerle a Venezuela un mecanismo, tenemos que acordar con ellos”, apuntó la autoridad del Ejecutivo.

Bloqueo celular en cárceles

En la misma, el subsecretario Monsalve abordó la “necesidad de bloquear la señal de telefonía celular en los recintos penitenciarios” y anunció que existe la adjudicación a una empresa para el bloqueo de telefonía celular en tres recintos penitenciarios.

“Esa va a ser la primera etapa para llegar finalmente a un número de 14 que son los que hemos considerado prioritarios. A marzo del 2024, va a haber bloqueo de telefonía celular en recintos penitenciarios, cuestión que nunca había ocurrido en nuestro país”, cerró el representante del Interior.