Jaime Bassa y nueva propuesta de Constitución: “Profundiza en aquellos problemas que venimos arrastrando desde la del 80”

Exactamente un mes resta para que el Plebiscito Constitucional arranque en nuestro país. El próximo 17 de diciembre, los chilenos y chilenas deberán optar por aprobar o rechazar una nueva propuesta de Constitución para suplir la escrita durante la dictadura de Pinochet.

En ello, y a cuatro semanas de la elección popular, las posturas poco a poco se van definiendo, y Jaime Bassa se sumó al debate. El ex vicepresente de la pasada Convención Constitucional dio su punto de vista, y anunció que rechazará lo propuesto en los últimos días.

“Es preocupante, creo que es una propuesta que en general abre muchos flancos, muchos problemas, muchos peligros, incluso para el sistema jurídico, para la estructura de normas, pero también para el sistema político, entre otras razones, porque la propuesta de 2023 viene a reforzar aquellos aspectos de la Constitución vigente que están pasando por un momento de crisis o por una debilidad institucional importante. Justamente refuerza aquellos elementos de la Constitución del 80 que están en la base del malestar social”, sostuvo en conversación con Mediabanco.

Agregó que “lo más complicado está en materia de derechos fundamentales, diría que especialmente en materia de derechos sociales, que son el corazón de la vida cotidiana de millones de personas en nuestro país (…) Desde esa perspectiva me parece que la regulación de los derechos fundamentales, pero especialmente de los derechos sociales, profundiza en aquellos problemas que venimos arrastrando desde la Constitución del 80′“, dijo.

Respecto a algún elemento positivo de la propuesta, Bassa indicó que son “pocas innovaciones que sean positivas”, pero que “hay algunas normas que incorporan mecanismos de participación ciudadana, yo creo que eso va en la línea de lo que se ha estado conversando en los últimos diez años. Hay una propuesta de iniciativa ciudadana de ley, hay foro de discusión ciudadana de para proyectos de ley, para acompañar la discusión legislativa”.

“Si bien esos diseños son débiles y no están pensados mucho en la soberanía popular, sino que en el proceso legislativo, me parece que al menos es un avance que la Constitución tenga propuestas en ese sentido, pero son más bien débiles”, aseguró el ex convencional.

Cerró descartando que haya un tercer proceso constituyente: “no hay margen efectivamente para tener un nuevo proceso constituyente por distintas razones. Por lo pronto, porque no hay fuerza política para impulsar una nueva Constitución. No hay ganas por parte de la ciudadanía, que ya está (creo yo) cansada de esta discusión”, esgrimió.