Alcalde Sharp tras robo en su casa en Valparaíso: “Lo que me pasó no me hará cambiar mi opinión respecto del tema seguridad en el país”

Los dos perros y el gato que integran la familia del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y su pareja, “están bien. Era lo que más nos preocupaba; lo material se puede recuperar”.

Fue la observación que el edil hizo en horas de esta jornada de domingo, en conversación con Teletrece, luego que se supiera que antisociales habían entrado a su casa, en calle Bettina, cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y se habían hecho de diversos artículos electrónicos.

Según detalló la autoridad, fue a eso de la medianoche del sábado que se habría perpetrado el ilícito: él y su pareja se encontraban fuera del inmueble y “al momento de ingresar, nos percatamos que el lugar estaba desordenado y que habían sustraído diversos bienes que fueron declarados a la PDI”.

Tras agradecer la labor de Carabineros, la Policía de Investigaciones y los funcionarios que hasta allí concurrieron, se realizó la denuncia y las primeras pericias a cargo de la Brigada de Robos de la policía civil.

Hoy existe una investigación en curso, pero ante la creciente sensación de inseguridad en el país, la reflexión de Sharp y su familia fue que “este hecho, lamentable, que nadie quiere vivir y que muchas personas en el país viven, no nos va a hacer ni tener más miedo ni tener más rabia por lo que está pasando en el país y en la ciudad”.

“Confío plenamente en la investigación que se va a realizar, esperando que se esclarezcan los hechos (…) Me lo tomo con harta calma porque lo que me pasó no me hará cambiar mi opinión respecto del tema seguridad en el país: la gente que vive con temor, que ha sido asaltada, lo sabe. Y las políticas de seguridad de este país de los últimos 20, 30 años, son las mismas que hoy. Las políticas de seguridad no están dando el ancho”, desarrolló luego.

Y su propuesta, explicó luego, no pasa por contar con mayor presencia policial, “que es indispensable; sino también darle un giro a la forma en que se hace prevención”: (Los ladrones, en su casa) buscaban especies para reducir rápidamente (…) Qué vida tendrá esta gente. Son preguntas que hay que hacer, porque es fácil tener miedo, enrabiarse, salir a criticar al Gobierno. Más bien hay que decir que el país tiene un problema en sus políticas de seguridad porque son las mismas hace décadas, porque gasta 10% (del presupuesto de la nación) en prevención, porque no tenemos un Estado que se haga cargo de estos problemas que afectan al país”.

Con todo, apuntó a lograr “la criminalidad cero, se puede hacer. Que sea una estadística”: “Como autoridad, no descansaré hasta ese objetivo. Y este hecho que nos afectó nos hace actuar con más fuerza, aunque algunos quieran convertir esto, lamentablemente, en un hecho político”