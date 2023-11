Comisión de Deportes sorprende al elegir a diputada Olivera como nueva presidenta tras ser censurada

La jornada de este martes, la Cámara de Diputados y Diputadas sorprendió al elegir a la diputada Erika Olivera (Demócrata) a la presidencia en la comisión de Deportes tras ser censurada el pasado 24 de octubre.

En detalle, la exatleta protagonizó una disputa con el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) a raíz de una denuncia de la canoísta Karen Roco. Luego que esta última acusara a su compañera de equipo, María José Mailliard, de interferir en una competencia para dejarla fuera de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estaba clasificada y tuve una pelea con María José en el Mundial y ahí, como tuvimos problemas, tampoco clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles y ahora mismo me pasó. Antes me dijo ‘ya sabes lo que te va a pasar; no voy a remar’“, denunció en su minuto la canoísta.

Por su parte, el diputado Guzmán llevó estos antecedentes a la comisión de Deporte. Donde se tomó el acuerdo unánime para oficiar a la comisión de Arbitraje ante una posible actitud “antideportiva” por parte de Mailliard.

Frente a esta situación, la diputada Olivera acusó al parlamentario en la comisión de Mujer de la Cámara por “exponer” a una ciudadana y hacer “campaña en contra” de María José. Sin embargo, los argumentos de la parlamentaria fueron reprochados por Guzmán, quien tomó la decisión de presentar la censura.

Votación en la comisión

La sorpresa vino este martes, cuando los integrantes de la comisión de Deportes votaron por un nuevo presidente para la instancia, entregándole su confianza a la propia diputada Erika Olivera. A pesar de haber estado censurada hace dos semanas.

El diputado José Carlos Meza (Republicano) propuso al parlamentario Cristián Tapia (IND-PPD) y Daniel Manouchehri (PS) a la diputada Olivera (Demócrata). Pero, tras dos votaciones fallidas sin mayoría absoluta, se tomó la decisión de respetar la mayoría relativa y ganó Olivera con seis votos favor.