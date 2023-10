“Es imposible reanudar las clases”: Profesores de Atacama rechazan propuesta del Mineduc

Los docentes de la región de Atacama, que llevan 52 días movilizados, han rechazado oficialmente la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) y el plan de retorno a clases. En una asamblea del Colegio de Profesores de Atacama, se acordó que no volverán a las aulas hasta que se presente una nueva alternativa.

Carlos Rodríguez, presidente del magisterio regional, expresó a Emol que “es imposible reanudar las clases el 2 de noviembre”, ya que esto pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Rodríguez enfatizó que el Mineduc debe ejecutar lo comprometido y retirar la Ley 21.040, normativa que desde 2017 crea el Sistema de Educación Pública a través de los Servicios Locales de Educación Pública (Slep).

Los docentes de Atacama sostienen que para implementar el Plan Atacama por una Mejor Educación Pública y retomar las actividades educativas, es necesario cumplir con el piso mínimo de las condiciones habilitantes en los establecimientos bajo la administración del SLEP Atacama. Esto incluye servicios básicos funcionando correctamente, adecuado aseo e higienización de los establecimientos y contar con extintores recargados. Según los docentes, ninguno de los 46 establecimientos movilizados cuenta con estas condiciones mínimas.

El 13 de septiembre, el ministro Nicolás Cataldo se comprometió a enviar equipos de profesionales del Mineduc y DEP en comisión de servicio, junto a profesionales locales, para garantizar las condiciones mínimas habilitantes y establecer las obras de mediano y largo plazo en cada establecimiento. Sin embargo, los docentes acusan que estas promesas no se han cumplido.

Advierten que, de no normalizarse el servicio local en aspectos administrativos, financieros, pedagógicos y de infraestructura, no habrá un año escolar normal en 2024. Afirmaron también que el objetivo es que la Educación Pública vuelva plenamente al Estado y que el paro continuará mientras las condiciones mínimas habilitantes no se ejecuten en los establecimientos educacionales.