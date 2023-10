Personal especializado continúa con la intensa búsqueda de Felipe Suárez, joven de 27 años que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 26 de octubre en Viña del Mar, región de Valparaíso.

El proceso investigativo comenzó luego de que Suárez no llegara a almorzar durante la fecha mencionada anteriormente, por lo cual su familia inició la búsqueda por sectores cercanos a su departamento, ubicado en el sector de Villa Dulce.

En ese contexto, se pudo rescatar la grabación de una cámara de seguridad, en la cual se puede ver al joven de 27 años transitando en dirección a la Universidad de Valparaíso, desde donde se le perdió la vista.

En conversación con 24 Horas, la familia expresó la angustia respecto a esta situación. Pablo Suárez, hermano del joven, señaló que “llegamos a la universidad y nos enteramos ahí mismo que no se encontraba en ese recinto y nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde buscarlo o encontrarlo. No tenemos más pistas o rastros de dónde él puede estar o dirigir”.

Asimismo, Bélgica Suárez, hermana de Felipe, pidió a personal policial rastrear sus dispositivos tecnológicos, ya que este habría salido de su residencia con su mochila, un computador y un teléfono celular.

“Ellos lo pueden hacer, se nos haría mucho más fácil si tenemos un punto dónde está o donde estuvo para poder ir”, declaró.

Finalmente, Graciela Gallardo, madre del joven desaparecido, pidió ayuda en este proceso de búsqueda para así dar con el paradero de Felipe Suárez.

“Ha sido muy angustioso, muy triste. Yo lo único que pido es que nos ayuden a buscarlo“, sostuvo.

“Lo único que pido es que vuelva, porque ha sido un sufrimiento para nosotros”, cerró.