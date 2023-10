“Me despiden con tratos violentos”: difunden video acusando maltrato laboral en Municipalidad de Valparaíso

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Valparaíso (Sitthoval) acusando un caso de maltrato laboral, hecho que fue confirmado por la misma afectada, quien compartió un video de los hechos en redes sociales.

En concreto, la ingeniera comercial Claudia Araya publicó en su cuenta de Instagram un registro con el cual acompañó su denuncia.

“Quiero dejar en evidencia lo que ocurre dentro del municipio de Valparaíso, dar a conocer sus malas prácticas laborales y vulneración de derechos dentro de la oficina de intermediación laboral OMIL, oficina que vela por las “buenas prácticas laborales”’”, indicó la mujer.

“He vivido un despido injustificado y con malos tratos por parte de mi jefatura Carol Castro, actual encargada, 4 meses en el cargo. El hecho fue presentado a RRHH por el Sindicato de honorarios del Municipio de Valparaíso, situación en la que no se escuchó desde el organismo municipal. Por otro lado, solicité por oficina de partes y ley de lobby audiencia con el alcalde, dónde tampoco he tenido respuesta”, agregó Araya en su post.

“Tratos violentos”

En esa línea, la ingeniera afirmó que su despido fue marcado por “tratos violentos, no respetando un decreto administrativo que permitía legalmente estar en mi lugar de trabajo. Situación que vulneran mi integridad y dignidad como persona, a pesar de mi trayectoria de más de 5 años en el municipio, dónde he recibido premios e incentivos monetarios por mi desempeño”.

En la misma, la mujer aseguró que durante su estancia en la casa comunal de Valparaíso, “nunca se me proporcionó una retroalimentación constructiva sobre mi trabajo ni se me informó de un descontento con mis tareas”.

“No se me brindó la oportunidad de mejorar o abordar cualquier problema que pudiera haber surgido en mi desempeño laboral. De la misma forma, no han respetado los 30 días de aviso, acuerdo entre el municipio y sindicato”, cerró Claudia Araya.