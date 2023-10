18-O desde la sociología: la sociedad chilena “queda ante sí misma en su fractura”

En esta edición de Tu Nuevo ADN, María Pastora Sandoval conversó con Manuel Canales, sociólogo de la Universidad de Chile, sobre la conmemoración de un nuevo 18 de octubre.

Este 2023 se cumplen 4 años del denominado Estallido Social, los cuales bajo la percepción del incitado “han sido de arrastre” y de mucha reflexión ante ciertas dudas.

“La cuestión que deja planteada octubre no es de solución simple, y por cierto no es resoluble con campañas mediáticas que los satanizan y reducen a unos cuantos incidentes”, contextualizó.

Siguiendo la misma línea, aludió a la marcha del 25/10/2019 conocida como la Más Grande Chile, la cual recuerda como “lo más pacífico y lo más numeroso”. Sin embargo, “nada de eso se habla, como si no hubiera existido”.

Frente a esto, el académico mencionó que “es muy razonable que aparezca solo la otra -parte-” del 18-O, apelando a que “a alguien le sirve“.

“La cuestión que pone octubre tiene a la clase dirigente sin repertorio para dar una solución sostenible y realizable. Llevamos 4 años y no hay una respuesta de cuál era la demanda profunda”, añadió.

¿En qué quedó el impulso del Estallido Social

Canales sostiene que el clamor de la ciudadanía fue escuchada por el país, también por la clase empresarial y política, siendo ellos mismos quienes lo reconocieron.

A pesar de esto, al día de hoy “no se ha podido hacer“ nada responder al llamado y “nadie está planteando que haya que hacerlo“, configurando un escenario complejo desde la política y lo social.

“Octubre, más allá de todo el modo en que se le retrata (…) estuvo ahí para hacer presente una demanda. La sociedad ya la escucho pero no sabe qué hacer con ella“, complementó el especialista.

Mirada sociológica

Más allá de la discusión política, en esta conmemoración del 18 de octubre también resulta importante tener una percepción sociológica de lo que fue la manifestación en Chile y cómo se fueron dando las cosas de ahí en adelante.

Como primer punto de análisis a la ciudadanía, Manuel Canales expresa que a raíz de esto se da “una de las sensaciones más extendidas, la sensación de un desmán continuo, de un odio“.

“La sociedad chilena como tal en octubre (…) queda ante sí misma en su fractura, lo que pasa es que no queremos verla porque no sabemos que hacer con ella”, reflexionó.

Dentro de la misma arista, el sociólogo abordó un “problema de origen” que se mantiene latente desde hace años y se hace más fuerte bajo la perspectiva del Estallido Social.

“Se vive sobre la partición”

De manera concreta, el académico apuntó que la problemática recae en que “hay dos tipos de chilenos, con tipos de apellidos, tipos de empleos, que viven en partes distintas de la ciudad. Todo eso es insostenible para que haya consenso“.

“Se vive sobre la partición, todo se dobla, en todo hay dos chiles. Eso está en número, está en mapas, en todos los indicadores sociales salen siempre dos países; uno pequeñito y todo el resto”, puntualizó.

“Todo eso no se respira. Eso no significa que octubre tenga buena imagen. Es qué se manifestó allí, esa es la pregunta que hay que responder, no esconder la cabeza. Tenemos un problema grave de integración social“, aseguró.