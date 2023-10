Gobernador Rodrigo Díaz tras declaración por caso ‘Convenios’: “Nunca he estado involucrado en mal usos de dinero”

La tarde de este viernes, el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz declaró ante fiscalía, durante seis horas, en calidad de testigo y querellante en el marco del caso ‘Convenios‘.

En la instancia, la máxima autoridad de la región se mostró conforme por haber cooperado en la indagatoria, entregando una serie de antecedentes. Y manifestó que espera que la investigación transcurra pronto y se esclarezca la verdad.

“Tengo conocimiento de que se ha pedido un plazo de investigación extenso, de un año, para poder realizar diligencias por parte de aquellas indagatorias que está haciendo el Ministerio Público. Espero que transcurra pronto(…) que se vayan resolviendo rápidamente y se esclarezca la verdad“, señaló.

Preinforme de Contraloría

Respecto al preinforme emitido por Contraloría General de la República, el cual señala que habría habido dificultades o faltas de disposición para entregar antecedentes, a la luz de que habría secreto por parte del sumario ante el tema de fiscalía, el gobernador Díaz lo descartó absolutamente.

“El Gobierno Regional ha colaborado con todos los elementos que puede, tanto las investigaciones que se siguen en el Ministerio Público como en la Contraloría. He leído el informe que se nos ha entregado(…) y en ninguna parte dice algo sobre dificultades de entrega información”, indicó.

Sin embargo, la autoridad sostuvo, a nivel de autocrítica, que “la musculatura del Gobierno Regional para revisar iniciativas o la cantidad de personas con las que contábamos para supervisar la ejecución de estas o de vehículos que teníamos para trasladar al personal son menos de las necesarias“.

“Nunca he estado involucrado en mal usos de dinero”

Asimismo, agregó que “nunca en mi vida había tenido un nivel de escarnio público como el que he pasado(…) y es más difícil cuando uno tiene agonizando a su papá. Yo no soy una persona deshonesta, nunca he estado involucrado en mal usos de dinero y el solo hecho de estar hace tres meses sindicalizándome como que estuviera metido en alguna circunstancia, no se lo deseo a nadie“.