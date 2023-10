Shock 1 y 2 llegan a Chile: la saga que retrata el crucial papel de Estados Unidos en el golpe de Estado se estrena en Matucana 100

En agosto pasado, dos importantes documentos sobre el golpe de Estado en Chile fueron desclasificados, a 50 años de este hecho. Uno de ellos reveló que el entonces presidente Nixon se reunió con Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 1970, solo unas horas antes de que ordenara a la CIA intervenir en Chile.

El segundo documento, da cuenta de una desconocida reunión del mismo Edwards con oficiales de la CIA en la que informó las exigencias de militares chilenos dispuestos a participar en el quiebre de la democracia de 1973.

En el año 2000, el gobierno estadounidense desclasificó los primeros 16 mil archivos que incluyeron datos sobre la relación de Manuel Contreras y la CIA, la tendencia golpista de Augusto Pinochet en 1972, los detalles de los preparativos para el atentado de Orlando Letelier, y lo que la CIA sabía de la Operación Cóndor. Siete años después, la canadiense Naomi Klein publicó La doctrina del Shock, una novela que se convirtió en bestseller y que plantea cómo los gobiernos implantan modelos de libre mercado aprovechando la conmoción de traumas sociales; como los desastres naturales o un golpe de Estado. Así, toma el caso chileno emblema de lo que sucedió en Sudamérica.

“50 años: desde la memoria”

Todos estos antecedes fueron la base de inspiración para la investigación teatral que en 2019 emprendió el destacado director y dramaturgo Andrés Lima, en el Centro Dramático Nacional de España, y que dio lugar a Shock 1: el cóndor y el puma y Shock 2: la tormenta y la guerra, que se estrenan en Chile, con funciones entre el 5 y 8 de octubre en Matucana 100, sala que oficia de presentadora junto a Fundación Teatro a Mil, como parte del ciclo “50 años: desde la memoria”.

En concreto, la primera propuesta retrata años más oscuros de Chile, con seis actores que se desdoblan en varios personajes, como Ramón Barea quien interpreta al presidente Salvador Allende y al dictador Pinochet. Además, aparecen Nixon, Margaret Thatcher, Víctor Jara y Manuel Contreras.

“Yo nunca he estado en Chile, pero me lo he imaginado muchas veces. El proyecto de sociedad que empezó a generar Salvador Allende y que después fue cortado brutalmente es muy importante para mí personalmente y creo que en general para el humanismo y la izquierda mundial, la figura de Allende es alguien que hay que seguir reivindicando y que sigue presente”, expresó el director de las obras sobre su llegada al país.

“Nosotros ponemos el foco no solamente en el golpe de Pinochet, sino en cómo todo esto está pensado y tramado con bastante antelación desde las oficinas de Washington, bajo la presidencia de Nixon y la secretaría de Henry Kissinger. Y cómo todo eso está planeado a través de las grandes corporaciones americanas que velan por sus intereses comerciales. Al final todo es dinero”, agregó Lima.

“Fiesta neoliberal”

Shock 2, en tanto, continúa la historia desde los años 80 en adelante, con la famosa pareja formada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes entre EE.UU. y Europa fortalecieron el modelo neoliberal de manera global. En el elenco está Alba Flores, reconocida por su rol de “Nairobi” en La Casa de Papel.

“Para mí es como un círculo que se cierra muy fuerte. Yo no sabía casi nada de la historia de Chile hasta que fui a ver Shock 1. Porque yo en Shock 1 no estoy, fui de público y fue ahí donde descubrí toda esta historia más a fondo”, afirmó la actriz española a los micrófonos de ADN.cl.

“Deseaba mucho, muy fuerte, estar en una obra de teatro así. Y justo me cogieron para Shock 2 y ahora estoy aquí viviendo con mis compañeros todo esto de venir aquí a hacer la función, no sé cómo decir, creo que es una experiencia única y muy rara de tener en la vida”, complementó Alba Flores sobre su paso por Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

¿Cuándo y dónde ver las obras?

Tanto Shock 1: el cóndor y el puma y Shock 2: la tormenta y la guerra cuentan con funciones entre el 5 y 8 de octubre en Matucana 100. Las entradas ya están a la venta en Ticketplus.cl a un precio general de $12.000 por función y hay habilitadas nuevas ubicaciones sobre el escenario sin numerar para cada una de las obras. Asimismo, está disponible el Pase Shock 1 y 2 que otorga un descuento del 40% al comprar entradas para ambas obras, con stock limitado.