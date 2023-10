Municipalidad de Tiltil anuncia que colegios en proceso de cierre se mantendrán abiertos para alimentación: “Se han generado conversaciones”

Este domingo, la Municipalidad de Tiltil reveló que durante las últimas horas “se han generado conversaciones para buscar soluciones“, para evitar el cierre de los establecimientos educativos en la comuna por falta de financiamiento.

Esto, luego que el pasado sábado, el municipio anunció el cierre de nueve colegios y liceos a partir del lunes 2 de octubre, debido a la imposibilidad de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna para pagar remuneraciones producto de la deuda provisional que arrastra desde el 2017.

En concreto, mediante un comunicado, la Corporación informó que han sido víctimas de cuantiosos embargos a la subvención de educación de forma “sistemática” desde el mes de abril de 2023 hasta la fecha, totalizando un monto de $800.722.481. Además, denunciaron que han intentado hablar con las autoridades, sin embargo, manifestaron que “nunca fuimos escuchados“.

A raíz de esta situación, durante esta jornada, la Municipalidad de Tiltil anunció que durante las ultimas horas “se han generado conversaciones que permitirían buscar soluciones” para evitar el cierre de los establecimientos educativos. Asimismo, informaron que los colegios se mantendrán abiertos para que los estudiantes accedan a los servicios de alimentación.

“Las clases no se podrán desarrollar”

En esa línea, la casa comunal aclaró que “las clases no se podrán desarrollar de manera normal, debido a que los trabajadores y trabajadoras de educación aún no reciben la totalidad de sus sueldos correspondientes correspondientes al mes de septiembre”.

“Durante la jornada de mañana, lunes 2 de octubre, se desarrollarán diferentes gestiones con el fin de poder conseguir soluciones definitivas a esta problemática: retomar el diálogo con las autoridades de nivel central, gestión para intentar invertir los recursos embargados, reuniones con trabajadoras y trabajadores de educación local”, concluyó la Corporación en un comunicado.