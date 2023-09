Conmoción ha causado el fallecimiento de una joven de 27 años, luego de someterse a una cirugía estética en su propia casa en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando Nicole Padilla López presentó una reacción adversa después de realizarse un aumento mamario en el living de su casa con un médico cirujano, que terminó siendo falso.

Por su parte, el tío de la víctima junto con confirmar que su sobrina presentó una reacción adversa a la operación realizada por este hombre, reveló la cobarde petición que este le hizo mientras se dirigían a un centro médico.

El supuesto profesional, además de darse a la fuga al llegar al centro asistencial, le pidió a su hermana (tía de la víctima) que mintiera sobre el lugar donde se había hecho la cirugía estética.

“Tenía que decir la verdad”

“Le dijo a mi hermana que no dijera que se hizo la operación aquí, sino que en un centro de estética, no en la casa. Se lo decía a cada momento, pero yo le dije a mi hermana que no, que tenía que decir la verdad“, señaló el familiar de Nicole.

Finalmente, cabe destacar que el falso médico, de nacionalidad peruana, actuó en compañía de un colaborador. Y ambos huyeron, por lo que son intensamente buscados por personal policial.