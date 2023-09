Operativo contra la Resistencia Mapuche Lafkenche: carabinero detenido fue expulsado de la institución

Un cabo que formaba parte de la dotación de la Subcomisaría de Curanilahue de Carabineros, en la región del Biobío, fue uno de los hombres que sorprendió en el megaoperativo que permitió la detención de 11 personas vinculadas al grupo Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en las comunas de Curanilahue y Cañete.

La Policía de Investigaciones (PDI), quien encabezó el procedimiento, lo investigaba desde agosto de 2022, mes en el que fue declarado sujeto de interés. Pero los procedimientos policiacos, según señalaron fuentes de ADN, eran por otro objeto.

Según trascendió, el cabo de la unidad de Curanilahue había sido parte de las indagatorias por robo de madera. Aún más, se supo que él se encargaba de entregar información, aunque se desconoce de qué tipo. Lo anterior, por denuncias internas.

Sobre el otro sujeto que estaría vinculado a Carabineros, se desconoce más información, pues sería un uniformado en retiro. El cabo activo, en tanto, fue dado de baja de forma inmediata.

Como antecedentes, hubo dos intentos frustrados de trasladar al cabo, a fin de sacarlo de la zona: la primera vez, según El Mostrador, a la Prefectura de Carabineros Cachapoal, y la segunda a Marga Marga. En ambas oportunidades se negó, e incluso presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción el 9 de diciembre pasado.

A los detenidos se les imputan delitos de asociación ilícita, robo de madera, atentados incendiarios e infracción a la Ley de Armas.

Ignacio Castillo Val, director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, dijo este jueves en ADN Hoy: “Se detuvo a parte de la organización, incluyendo a dos funcionarios policiales, pero preferiría mantener la reserva de esta información hasta que el fiscal a cargo se refiera al operativo. Esto da cuenta algo que nosotros ya habíamos visto, que es la relación entre la sustracción de madera y las organizaciones radicales de la zona“.

General César Bobadilla, jefe de la VIII ZONA de Carabineros, fue categórico: “Fue el departamento de Asuntos Internos de Carabinero el que detectó, en 2022, que un funcionario de la institución incurrió en una serie de irregularidades con carácter de delito. Inmediatamente, con esos antecedentes, Carabineros informó, denunció y colaboró con el Ministerio Público, solicitando, además, unas medidas intrusivas, a fin de complementar la investigación que estaba llevando a cabo. En ese contexto, el Ministerio Público, en uso de sus facultades, determinó derivar esa información y los antecedentes recopilados a la Policía de Investigaciones, quienes llevaban una investigación macro al respecto”.

“Esta situación es de la máxima gravedad: no hablamos de un carabinero; insisto, hablamos, derechamente, de un delincuente que compartió información que incluso pudo poner en riesgo la vida de nuestros carabineros y de la propia comunidad. Así de grave fue su actuar delictual, y no solo la condenamos, sino que igualmente, como institución, la repudiamos con la mayor de las fuerzas. Delincuentes así no tienen cabida en nuestras filas“, cerró.